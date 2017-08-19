أخبار الطقس اليوم السبت 19/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة علي كافة محافظات مصر

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ورد فى البيان الصادر من خلال هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع خبراء الأرصاد خلال ساعات يوم غد أن يسود علي أغلب الأنحاء طقس الغد السبت أن يكون مائل للحرارة وذلك على أغلب السواحل الشمالية بالبلاد علي أن يكون الطقس حار على كلاً من محافظة القاهرة بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة علي كلاً من محافظات جنوب الصعيد وذلك فى ساعات النهار ثم تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس لطيف ليلاً وذلك على كافة أنحاء محافظات ومناطق جمهورية مصر العربية.

كما أكد البيان الصادر من خلال الهيئة على أنه من المتوقع أن تقل الرؤية الصباحية في ساعات الصباح الباكر وذلك على مدن القناة بالإضافة إلى مناطق شمال البلاد بشكل عام بسبب الشبورة المائية حتى تصل إلى شمال الصعيد، وقد ناشدت يئة الأرصاد جميع السائقين فى كافة المناطق المصرية بأن يتوخوا الحذر ويحرصون على اتباع تعليمات المرور، كما أشارت فى بيان الهيئة علي ضرورة تخفيف السرعة وذلك بسبب الخوف عليهم فى تلك الفترة من وقوع أي حوادث أخرى.

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كما أشارت الهيئة فى تصريحاتها الجوية علي أن هناك وجود حي لحركة الرياح المتوقعة حيث يتوقع أن يكون أغلبها شمالية غربية معتدلة، كما يتوقع أن يؤثر ذلك علي حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها، كما ناشدت الأرصاد المواطنين فى كافة المحافظات علي ضرورة الإكثار من عملية شرب المياه بشكل دائم بالإضافة إلى عدم التعرض المباشر لحرارة الشمس بشكل مستمر خلال ساعات النهار وخاصة ساعات الظهيرة.

وقد ورد فى بيان هيئة الارصاد فيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الصغرى العظمى اليوم السبت على محافظات مصر فكان بيانها كالتالي:

القاهرة 26 36

بورسعيد 25 32

الإسماعيلية 23 36

دمياط 25 32

بلطيم 24 32

نخل 21 36

طابا 23 36

السويس 24 36

العريش 23 34

الغردقة 28 39

الإسكندرية 23 32

مطروح 23 30

الفيوم 26 37

رأس سدر 26 37

شرم الشيخ 29 37

رفح 22 33

كاترين 19 3

الطور 26 38

مرسى علم 29 37

أسيوط 24 38

سوهاج 28 38

أسوان 30 4

شلاتين 28 38

سيوة 24 36

المنيا 25 37

الأقصر 28 41

حلايب 31 36

الوادى الجديد 25 40

أبوسمبل 31 42

وسط الدلتا 25 35

قنا 29 40

نويبع 28 38

السلوم 21 32.