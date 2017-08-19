تعرف علي عقوبة عدم سداد فاتورة الكهرباء وإجراءات وزارة الكهرباء في حالة عدم السداد

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يمتنع العديد من المصريين عن دفع فاتورة الكهرباء الخاصة بهم في مصر لعدة أسباب علي حسب اعتقادهم وأهم الأسباب لعدم دفع فواتير الكهرباء هو عدم قدرتهم علي السداد، أو العناد مع شركة الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وعلي سبيل ذلك اتخذت وزارة الكهرباء إجراءات صارمة في حالة عدم دفع فواتير الكهرباء وامتناع البعض عن السداد.

في البداية يمر محصل الكهرباء علي منزل المشترك في الكهرباء في أول مرور لهم ويقوم المحصل بترك كعب الفاتورة الخاصة بالعداد في حالة عدم دفع الشخص لفاتورة الكهرباء، وبعد خمسة عشر يوم يمر المحصل مرة أخرى وإذا لم يتم دفع المشترك للفاتورة أو أكثر من فاتورة لأكثر من شهر يجب أن يبدأ في عملية الجدولة والتقسيط للأشخاص المتعثرين والغير قادرين علي دفع الفاتورة، وفي حالة رفض المشترك دفع فاتورة الكهرباء بشكل تام، فيد أصدرت وزارة الكهرباء قرارها في هذا الشأن، وقررت اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات الحاسمة تجاه من يرفض سداد فاتورة الكهرباء وقد أصدرت وزارة الكهرباء قراراتها أنه في البداية سوف يتم الإنذار بقطع التيار الكهربي ثم قطع التيار الكهربي، بالإضافة إلى رفع العداد في المرحلة الأخيرة وإبلاغ مباحث الكهرباء بالأمر وتحويل الأمر إلى قضية ضد المشترك.

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الجدير بالذكر تسعى وزارة الكهرباء لتحسين الأداء الخاص المحصلين لديها وقارئ العدادات، وأعلنت وزارة الكهرباء أنها سوف تستعين بجهة سيادية في قراءة عدادات الكهرباء، وصرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن شركة الكهرباء سوف تقوم بالاتفاق مع جهة سيادية تقوم بإنشاء شركة متخصصة في قراءة العدادات، وسوف يتم تعيين موظفين مدنيين في الشركة وليس مجندين أو مسخرين كما أشاع البعض، وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المهندس”محمد شاكر” أن الوزارة تسعي للتعاقد مع جهة سيادية لقراءة عدادات الكهرباء ضمن خطة الوزارة لتطوير وتنظيم العمل في الوزارة ومع قلة المحصلين بالشركة، وأكد الوزير أن الشركة تضم أكثر من 10 آلاف محصل ولكنها تحتاج إلى ضعف هذا العدد حتي يتسني لها تغطية جميع المناطق علي مستوي الجمهورية.