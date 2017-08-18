وزير المالية يعلق علي اتهامه البعض بـ “البخل”

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قام السيد الدكتور عمرو الجارحي والذي يشغل منصب وزير المالية المصرية في الوقت الحالي بالرد على بعض التصريحات التي وردت ضده، حيث جاء فى إطار السعي لتقليل عجز الموازنة فى الفترة الأخيرة والتي تخص المصروفات والإيرادات التابعة إلى الموازنة العامة للدولة قائلًا: “وزير المالية مش بخيل”، وأكمل الوزير حول ميزانية الدولة قائلاً: “ولكن ينظر لميزانية الدولة ولديك مصروفات وإيرادات محددة”.

وتابع ” الدكتور عمرو الجارحي”، في إطار تصريحاته الإعلامية التي قد وردت خلال حواره الذي أجرا معه الإعلامي حمدي رزق علي شاشة برنامج “نظرة”، والذي قد تم إذاعته عبر القناة الفضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الجمعة، إنه فيما يخص عملية زيادة المديونية التي قد وردت في الموازنة هذا العامة يترتب علي هذه الزيادة عزوف الاستثمار عن البلاد.

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بالإضافة إلى أن إيرادات الدولة فى هذا العام قد بلغت حوالي 800 مليار جنيه مصري بينما بعد كل هذه الإجراءات المتبعة وحرص الحكومة على الاقتصاد في المصروفات وبحث أفضل السبل لذلك قد بلغت قيمة إجمالي المصروفات كما تم الإعلان عنها نحو 1.2 تريليون جنيه وقد أتي هذا بعجز بلغ مقداره حوالي 300 إلى 400 مليار جنيه مصري كما جاء فى موازنة الدولة الحالية.

كما أكد وزير المالية علي أن عملية الدعم المطلق والتي قد تم تطبيقها على كافة فئات الشعب تعد فى حد ذاتها أحد أهم أسباب إهلاك للدولة، كما إنها تعمل علي منع مساعدة الفقراء من الحصول علي حقهم.

وأضاف الجارحى فى حواره الذي صرح به فى إطار فعاليات المؤتمر الوطني الخاص بدور الشباب فى مصر والذي قد انعقدت فعالياته في محافظة الإسكندرية، أنه بالنسبة إلى الدولة وسياستها الاقتصادية قد قامت بوضع حزمة اجتماعية قد بلغ إجمالي تكلفتها حوالي 85 مليار جنيه، وذلك من أجل أن يتم إعادة توزيع الدعم فى تلك الفترة على من يستحق فقط.