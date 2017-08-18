للمصريين بالسعودية أهم الشروط والأوراق المطلوبة لإضافة الزوجة والأبناء للإقامة

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بدأت المملكة العربية السعودية فى السماح للوافدين العاملين والأجانب الذين يقيمون على أراضيها أن يضيفوا ذويهم “الزوجة والأبناء القصر”، على الرخصة الخاصة بإقامة عائل الأسرة، لذا تعين المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط والتعليمات التي يجب على الراغبين فى الاستفادة من هذه الخدمة أن يقوموا بتنفيذها حتى يتمكنوا من إضافة المقيم لزوجته وايضا اضافة أبنائه القصر على الرخصة الخاصة بإقامته.

سوف نستعرض سويا ما نقدمه للمصريين العاملين في السعودية، دليلًا استرشاديا به أهم شروط وتعليمات التقديم على طلب إضافة الأبناء القصر والزوجات على رخصة إقامة الأب.

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أولا: أهم الإجراءات الخاصة بالطلب الإضافة

1- ملء بيانات نموذج الطلب.

2- كتابة البيانات بشكل مطابق للمعلومات الفعلية المكتوبة في جواز السفر.

3- إمضاء النموذج من عائل الأسرة.

ثانيًا: الأوراق المطلوبة لإضافة الزوجة والأبناء القصر

1- وجود جواز سفر الزوجة والأبناء القصر الراغبين فى الإضافة .

2- ضرورة أن يكون جواز السفر مصدق عليه تأشيرة دخول مستخرجة من سفارة خادم الحرمين الشريفين السماح بالإقامة مع ولي أمرهم أو وجود المستند النظامي الخاص بإضافتهم.

3- لابد من إحضار صورة شخصية وملونة مقاس “4*6″ لكل فرد من أفراد الأسرة.

4- لابد من إحضار أصل إقامة عائل الأسرة المطلوب الاضافة على رخصة إقامته.

ثالثًا الشروط الواجب توافرها للحصول على الخدمة

1- فى حالة إذا كانت ديانة الزوجة الراغبة فى الإضافة تختلف عن ديانة الزوج هنا لابد من حصولها على رخصة إقامة مستقلة لها ودفع رسوم مقررة نظاماً وقدرها” 500 ” ريال.

2- فى حالة إذا كانت الزوجة الراغبة فى بالإضافة إلى إقامة زوجها تم الزواج منها فى المملكة العربية السعودية فلابد أولاً أن تتحول كفالتها إلى زوجها بعد إبراز صورة من عقد الزواج وسداد الرسوم المقررة نظاماً وبعد ذلك تضاف الزوجة إلى إقامة زوجها.

3- فى حالة إذا كان الأبناء القصر الراغبين بالإضافة إلى رخصة إقامة عائل الأسرة قد تم ولادته داخل المملكة العربية السعودية، فلابد من إحضار أصل وصورة من شهادة الميلاد.

4- استخراج تقرير طبي من قبل أى من “المستشفيات أو المراكز الصحية أو المستوصفات المعتمدة، على أن “يتم إرسال التقرير آلياً”.