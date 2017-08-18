شيخ الأزهر يعلق على حج القطريين هذا العام على نفقة ملك السعودية

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قام مجلس حكماء المسلمين فى الوقت الحالي برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والذي يعمل فى منصب شيخ الأزهر الشريف فى جمهورية مصر العربية كما يشغل منصب رئيس مجلس حكماء المسلمين، أنه سعيد ويقدر القرار الذي أعلن عنه مؤخرًا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والذي تم اتخاذه بشأن الحجاج القطريين لهذا العام.

ورد فى تصريحات شيخ الأزهر أنه بالنسبة إلى الحجاج القطريين من المقرر أن يتم حجهم هذا العام بدون تصاريح إلكترونية، كما أعلنت المملكة أنه سوف يتم استضافتِهِم بالكامل على نفقة العاهل السعودي الخاصة بالإضافة إلى توفيرِ الاحتياجاتِ الكاملة لهم وذلك فى إطار برنامج ضيوفِ الذي قد أعلن عنه خادمِ الحرمين الشريفين لهذا العام سواء كان للحج أو العمرة.

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من المقرر أن يتم إرسالِ طائرات خاصة كما أنها تتبع الخطوط الجوية السعودية فى الفترة الحالية إلى مطار الدوحة، وذلك من أجل الحُجَّاجِ القطريين ليتم نقلهم على نفقة العاهل السعودي الخاصة.

كما ورد أنه قد أشاد مجلس حكماء المسلمين فى تصريحاته بهذا القرار الحكيم الذي قد صدر من خلال خادم الحرمين الشريفين والذي من المؤكد على أنه يأتي ضمن خطوات المملكة السعودية وخططها المقررة بشأن الحرص على وحدة الشعوب العربية بالإضافة إلى الحفاظ على وشائجِ الأخوة والروابط القوية بينهم، بالإضافة إلى أن هذا القرار قادم لكي يتناسب مع مكانة المملكة العربية السعودية والتي اعتادها الجميع بالإضافة إلى دورها التاريخي المتبع مع الحجاج فى كل عام من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام فى هذا الموسم على اختلاف جنسياتهم وشمائلهم.

جدير بالذكر أن قد دعا مجلس حكماء المسلمين فى خلال البيان الأخير الذي صدر مؤخرًا بشأن الحفاظ علي الأمة العربية والإسلامية بأسرها من التفكك وحرصها علي أن لا يصيبها اي مكروه وسوء كما ينفذ رغبتها فى توحيد كلمتها بالإضافة إلى جمع شملها وذلك يأتي في ظل ما تشهده الأمة الإسلامية بوجه عام والعديد من الدول العربية بشكل خاص فى هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الأمة والأوطان جميعًا.