دار الإفتاء تعلق علي حكم سفر المرأة لأداء عمرة أو حج بدون محرم؟

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قامت دار الإفتاء المصرية في إطار تفاعلها مع المسلمين واستلام أسئلتهم وتفسيراتهم والرد عليها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، بالرد على بعض الأسئلة المتعلقة بحج المرأة المسلمة أو أدائها للعمرة بالبيت الحرام، حيث جاء بين طيات السؤال الذي توجه إلى دار الإفتاء أنه: “هل يجوز سفر المرأة لأداء العمرة والحج من دون محرم فى صحبة آمنة؟”.

ورد في السؤال الذي تم إرساله إلى دار الإفتاء المصرية أن السائل يرغب في معرفة مدى حكم سفر المرأة المسلمة وخاصة مع دخول موسم الحج علي المسلمين وسفر الحجاج إلى بيت الله الحرام وتحديدًا تساءل السائل عن سفر المرأة المسلمة سواء كان هذا في موسم الحج أو عند أدائها للعمرة بوجه عام مع صحبة آمنة وبدون محرم خاص معها حيث يتعذر في بعض الأحيان تواجد محرم مع المرأة المسلمة سواء لعدم وجود أو لارتفاع النفقات بوجه عام.

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وأفادت دار الإفتاء المصرية في إطار ردها علي السائل قائلة: “يجوز للمرأة السفر من دون محرم”، وأكملت بأن هذه الإجازة يتم تطبيقها علي كلاً من: “الحج والعمرة”، ولكن اشترطت دار الإفتاء في حوارها قائلة: ” ما دام الأمن متحققًا فى سفرها وإقامتها وعودتها”.

وقيل ان هذا هو رأي الجمهور في سفر المرأة حيث أجاز سفر المرأة بدون محرم في حالة وجود صحبة آمنة جمهور الفقهاء وقد استدلوا في هذا الحكم ما ورد فى الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: “فوالذي نَفسِى بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ”.

جدير بالذكر أنه قد خرجت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في السابق لأداء فريضة الحج حيث تم ذلك فى عهد سيدنا عمر مع عثمان بن عفان رضى الله عنهم وقد أكدت الإفتاء علي أن هذا تم ولم يكن معهن محرم.