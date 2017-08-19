الإسكان تفتح باب قبول طلبات الحجز لشقق الإعلان التاسع في 22 محافظة غدا

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أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن فتح باب حجز الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل ابتداء من الغد الموافق 20 أغسطس، هذا ضمن الإعلان التاسع الخاص بمشروع “المليون وحدة” وتطرح خلالها الوزارة تلك الوحدات في 22 محافظة تصل مساحة كل وحدة إلى 90 متر مربع وتتكون الوحدة الواحدة من 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، و يتم تسديد أسعار الوحدات من خلال النظام العقاري.

وتتيح الوزارة للمرة الأولى فرصة حجز الوحدات من خلال الموقع الالكتروني التابع لصندوق التمويل العقاري، وتشمل خطوات الحجز:

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الدخول على الموقع الالكتورني.www.mff.gov.eg. إنشاء حساب على الموقع من خلال الضغط على كلمة تسجيل ملء استمارة التسجيل ببيانات المتقدم الأساسية وبعدها ستصل رسالة نصية إلى المتقدم. تحتوي الرسالة النصية على رقم كودي لإتمام عملية التسجيل للمتقدم.

و تأتي تلك الوحدات وفقا للتصريحات الصادرة عن وزير الإسكان في 22 محافظة وهي: برج العرب الجديدة والإسكندرية ومحافظة السويس ومحافظة الإسماعيلية ومحافظة الشرقية ومحافظة القليوبية ومحافظة السويس ومحافظة القليوبية ومحافظة المنوفية ومحافظة الشرقية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ و محافظة الجيزة والفيوم وبني سويف.

و في محافظة المنيا تقع الوحدات في مدينة المنيا الجديدة ومطاي، بينما تقع الوحدات في محافظة أسيوط في منفلوط وديروط وأبنوب والبداري ومنقاد وساحل سليم وأسيُوط الجديدة، وفي محافظة سوهاج تقع الوحدات في جهينة وحي الكوثر وأخميم الجديدة وسوهاج الجديدة، بينما تقع الوحدات في محافظة قنا في أبوتشت والوقف ونجع حمادي و نقادة و مركز قوص ومدينة قنا الجديدة.

وتقع الوحدات في محافظة الأقصر في كل من إسنا الدير وإسنا وأرمنت وإسنا الشغب والطود والقرنة و المدامود ومدينة طيبة الجديدة، وتقع الوحدات السكنية في محافظة أسوان في إدفو وكوم أمبو و مدينة أسوان الجديدة، وتقع الوحدات السكنية في محافظة البحر الأحمر في مَناطق سفاجا ورأس غارب ومرسى علم والقصير، بينما تقع الوحدات في محافظة الوادي الجديد في بَلاط والفرافرة وباريس ، وتقع الوحدات في محافظة مطروح في العلمين والحمام وسيدي عبد الرحمن وفي محافظة جنوب سيناء تقع الوحدات في أبودريس ورأس سدر وطور سيناء ونويبع ودهب.