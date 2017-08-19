وزارة التموين تعلن عن سعر كيلو اللحم الضأن داخل المجمعات الاستهلاكية

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ورد أن السيد ممدوح رمضان، والذي يشغل منصب المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن عن سعر كيلو الضأن فى الفترة الحالية في المجمعات الاستهلاكية حيث أكد علي أن سعر كيلو اللحم الضأن السوداني وصل إلى 75 جنيها وذلك مقابل 140 جنيها في الأسواق المصرية بينما بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز السوداني في المجمعات حوالي 85 جنيها مقارنة بسعره الذي وصل إليه بالأسواق والذي بلغ حوالي 160 جنيها.

ولفت ممدوح رمضان في أحدث تصريحاته الصحفية إلى أنه في الفترة الحالية قد بلغ سعر كيلو اللحم المجمد في مصر داخل المجمعات الاستهلاكية مع اقتراب عيد الاضحى المبارك حوالي 60 جنيها بالنسبة إلى الكيلو الواحد بينما وصلت أسعار الدواجن الآن داخل المجمعات الاستهلاكية إلى حوالي 31 جنيهًا.

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من جهة أخري أكد السيد علاء الدين فهمي،والذي يشغل منصب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فى تصريحاته على انتظام صرف السلع التموينية المقررة للمواطنين عن شهر أغسطس الجارى سواء التي يتم صرفها لدى بقالين التموين بالإضافة إلى فروع جمعيتي، كما أشار فى تصريحاته إلى توفير حوالي140 ألف طن سكر وذلك من قبل الوزارة للبقالين والجمعيات شهريا كما يتم توفير حوالي 136 ألف طن من سلعة الزيت وذلك من أجل رغبة الوزارة فى توفير السلع التموينية اللازمة للمواطنين بجيمع المحافظات لحاملي البطاقات والذين قد بلغ عددهم حتي الآن إلى أكثر من 70 مليون مواطن، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من سلع كلاً من الأرز والمكرونة والمسلي والشاي بالإضافة إلى السلع التموينية الاخري.

وأوضح رئيس الشركة القابضة أنه قد بلغ سعر كيلو السكر داخل المجمعات بالنسبة إلى المستهلك من الدعم بسعر 10 جنيهات وبالنسبة لسعر سلعة الزيت الخليط بلغ سعر الزجاجة حوالي 14 جنيها زنة 800 جرام وعن سعر كيلو الأرز بلغ 650 قرشا، أما بالنسبة إلى أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية فقد أكد على أنها ثابتة دون وجود أي تعديل عليها حتى الىن حيث ورد أنه سوف يتم بيع كيلو اللحوم السوداني الطازج حاليا داخلها نحو 80 جنيها بينما بلغ سعر المجمد منها حوالي 60 جنيها وعن سعر الدواجن بلغ حوالي 31 جنيها.