بالصور.. المتحدث العسكرى يعلن عن تدمير أوكار إرهابية بشمال ووسط سيناء

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قام العقيد تامر الرفاعى، والذي يشغل منصب المتحدث العسكرى، بالإعلان عن أن قوات إنفاذ القانون والتي تعمل في شمال ووسط سيناء فى الفترة الحالية قد قامت بهجمة جديدة علي العناصر الإرهابية وقد تمكنت منها بشكل فعال وإلحاق العديد من الخسائر بها.

ورد في تصريحات المتحدث العسكري أنه قد تمكنت قوات الجيش خلال هجماتها اليوم من اكتشاف وتدمير عدة أوكار إرهابية خاصة بعدد من العناصر التكفيرية وقد تم الإمساك بعدد 8 دراجة نارية بالإضافة إلى عربة ربع نقل حيث ورد أنها كانت عند اكتشافها محملة بكميات كبيرة من المواد التي قد حصل عليها العناصر الإرهابية بطرق غير مشروعة والتى تستخدم فى عملياتهم ضد الشرطة والجيش حيث جاء أن هذه المواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

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كما تمكنت قوات إنفاذ القانون أثناء عملية البحث المكثفة التي أجرتها مؤخرًا في إطار بحثا عن العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون بمحافظة سيناء من إيجاد وضبط عدد 3 فرد تكفيرى كانوا يختبئون في عدد من الأوكار التابعة لهم بالإضافة إلى سيارتين وعند تفتيشها وجد أن سيارتين محملتين بعدد كبير من لفافات البانجو المخدر وقد تم إيقاف السيارة على أحد المعابر المؤدية إلى محافظة شمال سيناء.