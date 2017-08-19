القوى العاملة تبدأ استقبال طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج غدا الأحد

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تبدأ وزارة القوى العاملة غدا الأحد الموافق 20 أغسطس ولمدة أسبوعا كاملا استقبال طلبات راغبي العمل بأحد دول الخليج العربي للتعيين في إحدى شركات التجارة والمقاولات برواتب مجزية تتراوح ما بين ستة آلاف إلى خمسون ألف جنيه مصري، كما تتضمن هذه الوظائف العديد من المزايا والتي منها توفير السكن والمواصلات وتذكرة السفر والبدلات والحوافز والإضافي فضلا عن وسائل الانتقال الداخلية وغيرها من المزايا الأخرى التي توفرها للعاملين.

وقد أعلن وزير القوى العاملة عن الوظائف المطلوبة والشروط الخاصة بها، وهى وظيفة مدير موقع سفتي والذي يشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصصات ميكانيكا وكهرباء ومدني أو حاصل على بكالوريوس علوم تخصصات فيزياء أو كيمياء أو رياضيات أو حاصل على دبلوم لا يقل عن ثلاثة سنوات في الهندسة، هذا إلى جانب حصوله على شهادة دولية عامة في “NEBOSH” + شهادات الـ “OSHA” + دبلوم في السلامة الصناعية، كما يجب أن تتوافر لديه خبرة سابقة في مجال العمل بما لا يقل عن 12 سنة تتضمن خمسة سنوات كحد أدنى كمدير وسبعة سنوات في مجال محطات توليد الكهرباء أو المشاريع المدنية فضلا عن عشرة سنوات في مشاريع الطرق.

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كما تطلب الشركة مشرف سفتي والذي يشترط أن يكون حاصلا على دبلوم في الهندسة تخصصات ميكانيكا أو مدني أو كهرباء أو شهادة جامعية، وأن تتوافر لديه خبرة سابقة في مجال السفتي لا تقل عن خمسة سنوات كمسئول سفتي في مجالات محطات توليد الكهرباء أو المشاريع المدنية أو مشاريع الطرق.

كما تطلب الشركة أيضا مسئول سفتي والذي يشترط أن يكون حاصلا على شهادة جامعية وشهادة إدارة السفتي وأن تتوافر لديه خبرة سابقة في هذا المجال بما لا يقل عن خمسة سنوات، فضلا عن إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة، كما تطلب الشركة عددا من التخصصات الأخرى المتنوعة والتي منها كهربائي صيانة موقع وخدمات ووظيفة صباغ فضلا عن وظيفتي مبيض محارة وسقال وكافة هذه الوظائف تتطلب خبرة سابقة في مجال العمل وألا يقل السن عن 21 عاما، ومن ضمن الوظائف المتاحة أيضا وظيفة حداد كريتال والذي يشترط أن تتوافر لديه خبرة في مجال تصنيع ولحام الأبواب المعدنية بما لا يقل عن ثمانية سنوات مع ضرورة آلا يقل العمر عن خمسة وعشرون عاما.

وفيما يتعلق بكيفية التقدم للوظائف المعلن عنها، فتتمثل في الآتي: