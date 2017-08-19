التموين: الانتهاء من تحديث البطاقات التموينية وإرسالها للجهات الرقابية

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أعلن وزير التموين الدكتور على المصيلحى خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت الموافق التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري، أنه قد تم الانتهاء من إدخال كافة البيانات الخاصة بتحديث بطاقات التموين يوم الخميس الماضي الموافق 17 أغسطس، ومن المقرر أن يتم تقديم سي دي لهيئة الرقابة الإدارية للتأكد من جميع البيانات التي تم تحديثها من قبل المواطنين.

وأشار إلى أنه قد تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على طرح الفراخ بسعر واحد وثلاثون جنيه مصري للكيلو الواحد، كما يصل سعر كيلو اللحوم المجمدة إلى ستون جنيه، وكذلك يصل سعر كيلو اللحمة الطازجة إلى 85 جنيه، أما سعر كيلو العجول الجاموسي فيصل إلى خمسون جنيها، وفى المقابل يصل السعر الخاص بكيلو العجول البقري إلى خمسة وخمسون جنيها، فيما يصل سعر الخراف الحية إلى ستون جنيها للكيلو الواحد، كما تقدم الوزارة أيضا خرافا مذبوحة والتي يصل السعر الخاص بها إلى سبعون جنيها للكيلو الواحد.

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وأوضح أن الوزارة قامت بالاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي للقيام بحصر شامل بالفئات الأكثر احتياجا والتي لا تمتلك بطاقات تموينية، لتوفير بطاقات جديدة لهم حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم المقدم باعتبارهم الفئات الأحق والأولى بالرعاية، وتأتى هذه الخطوة ضمن الخطوات الهامة التي تقوم بها الوزارة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وسط الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمنتجات المختلفة التي تشهدها الفترة الحالية وفى ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعيشها قطاع كبير من المواطنين وخاصة محدودي الدخل والفئات الفقيرة والغير قادرة على الوفاء بمتطلباتها الأساسية والضرورية.

وبناء على هذا القرار فمن المقرر أن يتم استخراج بطاقات تموين جديدة لمستحقى معاشات الضمان الاجتماعي معاش تكافل وكرامة، والعديد من الفئات الأخرى المستحقة والتي يأتي في مقدمتها أصحاب الأمراض المزمنة الغير قادرين على العمل وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأفراد أسرهم، وكذلك عمال التراحيل والعمالة الموسمية التي لا يتوفر لديها عمل دائم ومستمر، والعاملين بالزراعة والبائعين الجائلين والسائقين والحرفيين والحاصلين على مؤهلات دراسية ولا يملكون عمل أو وظيفة كمصدر أساسي لتحقيق الدخل وغير ذلك من الفئات الأخرى المستحقة.