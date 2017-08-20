عقوبة تركيب زجاج فاميه بالسيارة سحب الرخصة ودفع غرامة نقدية

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أصدر قانون المرور مخالفات كثيرة على الأشخاص المخالفين للوائح وآداب وقوانين المرور حرصا منه على حياة السادة المواطنين من الأخطار التي يتعرضون لها بسبب الحوادث المرورية، وعدم الالتزام بالقوانين الموضوعة من قبل المرور واحترام قائدى السيارات بها لتجنب هذه الحوادث التي نشاهدها بصورة يومية على الطرق، وسوف نستعرض منها تركيب صاحب المركبة الزجاج الملون للسيارة الذى يعرف باسم “الفاميه”و لصق الملصقات:

بعض سائقي السيارات يلجأ إلى تركيب الزجاج الملون للتخفيف من حدة أشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة وهذا بالاخص في موسم الصيف، والبعض الآخرين يلجأون إلى تركيب الزجاج الفاميه للحصول على نوع من الخصوصية وهو فى سيارته، إلا أن لب الأمر يخضع إلى جوهر الاعتبارات الأمنية وإجراءات السلامة الشخصية بالنسبة للشخصيات العامة ،مثل كبار رجال الدولة، والوزراء، والأشخاص المستهدفين من قبل بعض الجماعات .

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من هنا وجب على قانون المرور وضع حد فاصل لهذا الجدل فيما يخص أمر تركيب زجاج فاميه بالسيارات فجاء نص القانون واضح حيث نصت المادة 74 مكرر فقرة رقم 11 من قانون المرور رقم 121 لعام 2008: “فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة”.

كما حدد القانون من خلال النص العقوبة التى يتعرض لها المخالفين: ” توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا”.

استنادا لنفس المبدأ الذى يسعى اليه قانون المرور وهو الحفاظ على أرواح السادة المواطنين فنص القانون على عدم ترك أبواب المركبة مفتوحا أثناء السير على الطرق، حيث نصت المادة 74 مكرر “1” من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لعام 2008، ان يتعرض من يفعل ذلك الى المخالفة المرورية التى تستلزم دفع الغرامة وفى بعض الحالات سحب رخصة القيادة.

فقد نص قانون المرور على: “توقيع المخالفة المرورية على قائد المركبة فى حالة فتح أبواب السيارة أثناء السير يوقع عليه غرامة مالية من 100 إلى 1000 جنيه”، كما أنه نص ايضا: “وفى حالة تعمد عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا يتم سحب رخصة القيادة من السيارة”.