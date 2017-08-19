تعرف على موعد صرف رواتب شهر أغسطس 2017 وتوقعات بزيادة المرتبات

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يسعى الكثير من المواطنين العاملين بالدولة لمعرفة الموعد الخاص بقبض رواتبهم، واليوم يتساءلون عن موعد صرف رواتب شهر أغسطس الجاري 2017، وبخاصة أن عيد الأضحى المبارك سيكون في نهاية هذا الشهر مما يشكل عبئا شديدا على كاهل رب الأسرة المصرية في ظل وعود الحكومة بزيادة الرواتب سواء بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص تماشيا مع الارتفاع الكبير في الأسعار الذي تشهده الفترة الحالية، فضلا عن زيادة رواتب المعاشات.

وقد أكدت مصادر مسئولة إنه من المتوقع أن يتم صرف رواتب شهر أغسطس الحالي خلال الفترة من 26 إلى 30 من الشهر، وذلك قبل وقفة عرفات والتي من المقرر أن تكون في اليوم الواحد والثلاثين من الشهر الجاري، على أن يكون عيد الأضحى المبارك في الأول من شهر سبتمبر القادم، وفيما يتعلق برواتب العاملين الذين يقوم بصرف الراتب الخاص بهم من خلال احد البنوك التي قاموا بعمل قرض منها، فسوف يختلف الموعد الخاص بصرف رواتبهم مقارنة بباقي الرواتب الأخري، حيث من المقرر أن يكون من اليوم الثامن والعشرون وحتى اليوم 31 من الشهر الجاري، نظرا لتأخر البنوك في تحويل المرتبات إلى هذه الجهات.

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ويعاني قطاع كبير من المواطنين في الفترة الحالية من الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي يحدث يوميا بكافة السلع والمنتجات الأساسية والمستلزمات الضرورية، فضلا عن ارتفاع الأسعار الخاصة بالدواء والملابس، بل وزيادة أسعار الخدمات الأساسية المقدمة لهم من فاتورة الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه وغيرها، ذلك لأن الدولة تتجه لإنهاء دعم المواطن تدريجيا في إطار الاتجاه إلى الاقتصاد الحر الرأسمالي ضمن الإصلاحات التي تقوم بها، وقد بدأت هذه الخطوات منذ بداية القرار الخاص بتعويم الجنيه المصري مما أدى إلى انخفاض قيمته الشرائية وارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة.

والجدير بالذكر، أن مصر دولة مستوردة بالأساس وليس منتجة تعتمد في اقتصادها اعتمادا كليا على السياحة التي تأثرت بصورة كبيرة بعد الحوادث الإرهابية الشديدة التي شهدتها مصر على مدار الفترة الماضية، لذا اتجهت الدولة إلى رفع الضرائب على المواطنين لسد عجز الموازنة العامة للدولة وحل الأزمة المالية.