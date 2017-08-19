وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن بعد تعرضة لجلطة دماغية مفاجئة

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وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن الكاتب والمؤلف والناقد عن عمر 76 عاما بعد صراع مع المرض، حيث تعرض لجلطة دماغية مفاجئة منذ أسبوعين، ونقل لأحد مستشفيات الشيخ زايد بـ6 أكتوبر، وانتقل الى جوار ربه وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وستشيع الجنازة غد الأحد بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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نبذة عن الراحل الكاتب محفوظ عبد الرحمن

مؤلف وباحث وكاتب للسينما والمسرح ومن أشهر ما كتب للسينما فيلم ناصر 56 عام 1996، وفيلم حليم عام 2005، وكتب للتلفزيون المصرى مسلسلات منها بوابة الحلوانى وام كلثوم وسليمان الحلبي واعمال كثيره اخرى.

وعمل بعدة أماكن صحفية بعد تخرجه ثم عمل في دار الهلال و عمل في وزارة الثقافة في البداية في دار الوثائق التاريخية ثم شارك كسكرتير تحرير في إصدار ثلاث مجلات : مجلة السينما، مجلة المسرح والسينما، مجلة الفنون، كتب القصة القصيرة والنقد الأدبي والمقالة في مجالات : الأدب، والثقافة الوطنية، الهدف، الشهر، المساء، الكاتب، الرسالة الجديدة، الجمهورية وغيرهم كثير ومن اروع ما كتب الراحل محفوظ عبد الرحمن فى القصص والروايات البحث عن المجهول و الثانية ” أربعة فصول شتاء، و روايته الأولى “اليوم الثامن” نشرت بمجلة الإذاعة و التليفزيون و “نداء المعصومة” نشرت بجريدة الجمهورية.

و قدم أول مسلسل تليفزيوني “العودة إلى المنفى” قصة ابو المعاطي ابو النجا، ثم بعد ذلك عمل في تلفزيون الكويت قدم فيه العديد من الأعمال القيمة وكتب سهرة للتليفزيون المصرى “ليس غدا” واستقال عام 1982 من وزارة الثقافة المصريه و تفرغ للكتابة ونعرض لكم الجوائز التى حصل عليها الراحل الكاتب المؤلف والناقد محفوظ عبد الرحمن.

جائزة الدولة التشجيعية.

أحسن مؤلف مسرحي 1983 من الثقافة الجماهيرية.

الجائزة الذهبية من مهرجان الإذاعة و التليفزيون عن مسلسل أم كلثوم.

جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2002.

جائزة العقد لأفضل مبدع خلال 10 سنوات من مهرجان الإذاعة و التليفزيون.

توفى اليوم السبت، محفوظ عبد الرحمن الكاتب والمؤلف عن عمر 76 عاما بعد صراع مع المرض، بمدينة السادس من اكتوبر بمستشفى الشيخ زايد وستشيع الجنازة ظهر غد الأحد، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.