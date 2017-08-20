وزارة التموين والتجارة الخارجية تعلن صرف السلع التموينية قبل عيد الاضحى

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أكد رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة ا بوزارة التموين والتجارة الداخلية المهندس “جمال الشرقاوى”بأنه سوف يتم صرف السلع التموينية المدعمة ومحلات البقالة بالمحافظات، إستعدادا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، وأكد سيادته بالفعل تم صرف سلع بقيمة مليار و350 مليون جنيه، وذلك فى محافظات الوجه البحرى وقد تم صرف الشركة المصرية للجملة السلع بمحافظات الوجه القبلى .

وأضاف سيادته بأن الدكتور “على المصيلحى “وزير التموين والتجارة الداخلية، حريص بشأن توفير المنتجات الأساسية والسلع التموينية مع العديد من السلع الأخرى بالبطاقات،ليكون لكل مواطن الحرية الكاملة لاختيار المنتجات كما يشاء،مؤكدا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتوفير المنتجات سريعا تحت قيادة اللواء “علاء الدين فهمى”.

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وأشار إلى أن الدكتور “على المصيلحى” قد قرر من قبل زيادة عدد المنتجات التموينية من عدد 20 منتج إلى عدد29 منتج، تتضمن 66 سلعه غذائية من بداية شهر أغسطس الجارى.

وأكد سيادته أنه تم فتح منافذ الجملة التابعة للشركة بمحافظات الوجه البحرى للأسبوع الثالث على التوالى وذلك لصرف السلع التموينية عن شهر أغسطس لمحلات البقالة والسلع التموينية استعدادا لتوزيعها لأصحاب البطاقات التموينية، مضيفا بتوفير اللحوم البلدي والمجمدة للمواطنين خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى المبارك.

كما أكد بأن الدكتور “على مصيلحى ” وزير التموين والتجارة الخارجية منذ بداية شهر أغسطس الجارى يعمل على توفير جميع المنتجات والأصناف وخاصتا الاساسيات و منتجات الجبن والألبان تتضمن أكثر من نوعا وكذلك الزيت والسكر والدقيق والأرز وغيرهم على أن يحصل المواطن المقيد ببطاقات التموين على السلع بقيمة الدعم المخصص له من خلال بائعي السلع التموينية من البقالين ومن جميع منافذ توزيع السلع التموينية فى جميع المحافظات،.

ومن خلال استطلاع للرأي أجرته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع الشعبة العامة للبقالة وشعب المحافظات التابعة لاتحاد الغرف التجارية حول المنتجات التي يحتاجها المواطنين والسلع الغذائية التى يرغبون فى إضافتها جاء زيت الذرة والحلوى الطحينية وعسل النحل والعسل الأسود والخضروات المجمدة ومجموعة متنوعة من الجبن واللبن المعبأ أو المجفف والمسلى والزبدة والشاى إضافتها على السلع الأساسية فى مقدمة رغبات المواطنين.