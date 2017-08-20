أخبار الطقس اليوم الأحد 20/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

قام خبراء هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم الأحد حيث أكد خبراء الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة وذلك على أغلب السواحل الشمالية فى البلاد ويكون الطقس حار على كلاً من محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة ويستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى تصل إلى محافظات ومدن شمال الصعيد ثم تزداد إرتفاعًا ويصبح الطقس شديد الحرارة على كلاً من محافظات جنوب الصعيد وذلك فى ساعات النهار وتنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف مع دخول ساعات الليل علي أغلب الأنحاء.
كما جاء في بيان الأرصاد أنه من المتوقع أن تقل الرؤية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك على محافظات شمال البلاد حتى تصل إلى شمال الصعيد.
كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تظهر فى الأفق خلال اليوم الأحد كلاً من السحب المنخفضة والمتوسطة وذلك على أغلب مدن السواحل الشمالية وعلى كلاً من جنوب البلاد بالإضافة إلى وجود فرصة من أجل سقوط الأمطار خلال اليوم على أقصى محافظات جنوب البلاد كما يتوقع فيما يخص حركة الرياح أنها سوف يكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما أكد خبراء الأرصاد على أنه سوف تنشط حركة الريح على مناطق جنوب سيناء وخليج السويس بالإضافة إلى جنوب البلاد والبحر الأحمر، مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدي إلى اضطرابها.
وقد جاء في البيان الرسمي الصادر عن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الأحد على محافظات مصر فكان بيانها كالتالي:
القاهرة 27 36
بورسعيد 26 32
الإسماعيلية 26 36
السويس 237
دمياط 26 32
الإسكندرية 23 31
مطروح 23 31
بلطيم 25 33
طابا 23 37
الطور 27 37
أبوسمبل 29 41
سوهاج 27 39
شرم الشيخ 31 39
رفح 22 32
قنا 29 40
نويبع 29 39
مرسى علم 28 39
العريش 23 33
كاترين 19 35
سيوة 24 38
حلايب 26 37
الوادى الجديد 28 40
المنيا 25 38
وسط الدلتا 27 36
أسيوط 25 38
الفيوم 25 37
رأس سدر 28 36
الأقصر 28 41
نخل 21 37
الغردقة 30 39
أسوان 30 42
شلاتين 28 39
السلوم 21 30.
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