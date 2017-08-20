أخبار الطقس اليوم الأحد 20/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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قام خبراء هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم الأحد حيث أكد خبراء الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة وذلك على أغلب السواحل الشمالية فى البلاد ويكون الطقس حار على كلاً من محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة ويستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى تصل إلى محافظات ومدن شمال الصعيد ثم تزداد إرتفاعًا ويصبح الطقس شديد الحرارة على كلاً من محافظات جنوب الصعيد وذلك فى ساعات النهار وتنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف مع دخول ساعات الليل علي أغلب الأنحاء.

كما جاء في بيان الأرصاد أنه من المتوقع أن تقل الرؤية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك على محافظات شمال البلاد حتى تصل إلى شمال الصعيد.

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كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تظهر فى الأفق خلال اليوم الأحد كلاً من السحب المنخفضة والمتوسطة وذلك على أغلب مدن السواحل الشمالية وعلى كلاً من جنوب البلاد بالإضافة إلى وجود فرصة من أجل سقوط الأمطار خلال اليوم على أقصى محافظات جنوب البلاد كما يتوقع فيما يخص حركة الرياح أنها سوف يكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما أكد خبراء الأرصاد على أنه سوف تنشط حركة الريح على مناطق جنوب سيناء وخليج السويس بالإضافة إلى جنوب البلاد والبحر الأحمر، مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدي إلى اضطرابها.

وقد جاء في البيان الرسمي الصادر عن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الأحد على محافظات مصر فكان بيانها كالتالي:

القاهرة 27 36

بورسعيد 26 32

الإسماعيلية 26 36

السويس 237

دمياط 26 32

الإسكندرية 23 31

مطروح 23 31

بلطيم 25 33

طابا 23 37

الطور 27 37

أبوسمبل 29 41

سوهاج 27 39

شرم الشيخ 31 39

رفح 22 32

قنا 29 40

نويبع 29 39

مرسى علم 28 39

العريش 23 33

كاترين 19 35

سيوة 24 38

حلايب 26 37

الوادى الجديد 28 40

المنيا 25 38

وسط الدلتا 27 36

أسيوط 25 38

الفيوم 25 37

رأس سدر 28 36

الأقصر 28 41

نخل 21 37

الغردقة 30 39

أسوان 30 42

شلاتين 28 39

السلوم 21 30.