مكافأة مالية كبيرة للعاملين في عدد من قطاعات النقل نتيجة مجهوداتهم

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قام المهندس هشام عرفات، والذي يشغل حاليًا منصب وزير النقل، بالموافقة علي صرف منحة مالية إلى السادة العاملين بالهيئة حيث تقرر أن يتم منح مبلغ مالي مقدر بـ ٦٥٠ جنيه إلى العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بالإضافة إلى العاملين بالشركات التابعة والموظفين بمترو الأنفاق، وكان وراء صرف هذه المكافأة هو جهودهم المبذولة من أجل أن يتم رفع معدلات الإنتاج داخل الهيئة خلال الفترة السابقة وذلك من أجل تطوير المنظومة بشكل عام داخل السكك الحديدية بالإضافة إلى الشركات التابعة لها.

جدير بالذكر أن السيد حسن عبدالله سليمان، والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية التابعة إلى وزاة النقل، قام بإرسال خطاب رسمي إلى عدد ٨ مسؤولين، هم كلاً من ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا النقل، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية، ورئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة لمشروعات السكك الحديدية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإدارة خدمات النوم.

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من جهة أخرى قد ورد أن نص هذا الخطاب كان يقر عملية صرف هذه المكافأة التي وعدت بها الوزارة لأبنائها العاملين حيث ورد فى فحوى الخطاب: “برجاء التفضل بالإحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم نحو صرف المنحة المذكورة بعاليه خصما على موازنة كل جهة فيما يخصها في حالة سماح الصرف”.

وقد ورد فى تصريحات مسؤول من داخل سكك حديد المنيا إنه فيما يخص هذا الخطاب قد تم التأكيد علي أنه قد تم توزيعه علي كلاً من رؤساء القطاعات داخل المحافظات المعنية به من أجل أن يتم التنفيذ، بالإضافة إلى صرف المنحة المقررة بالخطاب قبل احتفالات عيد الأضحى المبارك.