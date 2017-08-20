ارتفاع جديد فى أعداد المواليد بمصر والصحة تسجل 14 ألف مولود في 72 ساعة فقط

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شهدت مصر ارتفاع جديد في أعداد المواليد فى الآونة الأخيرة حيث خرجت الدكتورة مايسة شوقي، والتي تشغل منصب نائب وزير الصحة للأسرة والسكان، في بعض تصريحاتها الصحفية والإعلامية محذرة من هذه الزيادة، كما أكدت في حوارها عن آخر أخبار التعداد السكاني ومعدلات الزيادة الجديدة التي قد طرأت علي أعداد المصريين بالنسبة للارتفاع الرهيب الذي تشهده البلاد بسبب الزيادة السكانية والتي قد أصبحت مرتفعة جدا في الآونة الأخيرة داخل مصر، وأصبحت من جهة أخرى تشكل ناقوس خطر كبير يجب الحد منه وأن يتكاتف الجميع للوقوف ضده وبشكا عاجل.

أعلنت نائب وزير الصحة للأسرة والسكان، في تصريحاتها الأخيرة والتي صرحت بها بشأن أعداد المواليد فى مصر والزيادة الجديدة التي قد طرأت عليها فى الأيام الماضية إلى أن الساعة السكانية بعد أن تم ربطها أعداد المواليد والوفيات في الأيام القليلة الماضية قد سجلت في خلال 72 ساعة فقط حوالي 14 ألف مولود جديد بجميع المحافظات المصرية.

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وأضافت الدكتورة مايسة شوقي، فى خلال المداخلة الهاتفية التي قد أجرتها معها شاشة قناة “إكسترا نيوز”، والتي أجرتا فى مستهل صباح اليوم الأحد، أنه فيما يخص الربع الأول من هذا العام الجاري قد ورد أنه قد شهدت أعداد المواليد بجميع المحافظات انخفاضا ملحوظًا وذلك مقارنة بما جاء في نفس الفترة من أعداد المواليد علي مدار السنوات الماضية حيث انخفضت الأعداد في العام الحالي بنسبة 8%.

أكدت الدكتورة شوقي علي أنه من المؤكد أن تقوم وزارة الصحة في الفترة الحالية بتكثيف جهودها من أجل توعية المواطنين في كل مكان وحثهم علي السعي نحو تنظيم الأسرة كما يتطلب منها الوضع الراهن بذل مزيد من الجهد الكبير من أجل أن تتم توعية المواطنين فى كل مكان عن مدى خطورة الزيادة السكانية فى البلاد، كما أشارت إلى ضرورة الاشتراك والتكاتف من كل الجهات في الدولة والمسؤولين للوقوف أمام هذه الظاهرة وعدم تركها تستفحل بشكل أكبر بين الأسر من أجل الصالح العام.