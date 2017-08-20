السكة الحديد تقرر حجز التذاكر بالرقم القومي

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قامت هيئة السكة الحديد بالكشف عن أحدث قرارتها التابعة للهيئة والتي تأتي في إطار خطة النقل الخاصة بعملية تطوير البنية التحتية لها، والتي قد تضمنت العمل على حل الأزمات المختلفة والمشاكل المتعددة التي تواجهها فى الوقت الراهن بالبلاد وخاصةً بعد التعديلات التي تم إجرائها علي الهيئة بعد حادث تصادم قطاري الإسكندرية الأخير والذي تسبب فى مقتل عدد كبير من الركاب وإصابة أخرين.

كشفت الهيئة العامة للسكة الحديد فى تصريحاتها أنه بالنسبة إلى النظام الجديد الذي قد قررته السكة الحديد من أجل تنظيم الحركة بداخلها أنه سوف يتم فتح أبواب حجز تذاكر القطارات فى الفترة الحالية وخاصة مع دخول موسم عيد الأضحى المبارك بعدد من الشروط وقد أتى ذلك طبقًا لما أوضحه السيد المهندس “خالد عطية”، والذي يشغل منصب مدير شركة ترانس أي تي.

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جدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن ملامح نظام حجز تذاكر القطارات الجديد كما أقرتها هيئة السكة الحديد حيث تقرر أن يتم حجز تذاكر عيد الأضحى عن طريق استخدام الرقم القومي، ليأتي هذا القرار في إطار محاربة السوق السوداء ورغبة الهيئة ووزارة النقل بشكل عام في القضاء عليها، من جهة أخرى قد ورد أنه سوف يتم تطبيق هذه التجربة بشكل أولي في محطة مصر فقط بالإضافة إلى القطارات التابعة إلى الوجه القبلي.

كما جاء فى سياق التصريحات الخارجة بشأن التعديلات الجديدة علي الشركة أنها سوف تعمل على تحسين التجربة في هذه الفترة ثم تتخذ قرارها بشأن تعميم الفكرة بشكل عام على جميع محطات الجمهورية المنتشرة ولكنها اكدت أن هذا التعميم من المقرر له أن يتم عقب عيد الأضحى المبارك.

وقد ورد من ضمن هذه القرارات الجديدة أن العدد المسموح للركاب في تلك الفترة من التذاكر هو أن الراكب الواحد يستطيع أن يحصل علي أربع تذاكر فقط عند شرائه التذاكر، وعن الهدف من وراء هذا القرار الصادر بشان حجز التذكرة بالرقم القومي هو رغبة الهيئة فى فرض عملية تكافؤ الفرص بين المواطنين والإحتفاظ بأحقية كل مواطن فى الحصول على التذكرة، وأنه سوف يتم طبع الرقم القومي عند عملية الشراء على ظهر التذكرة.