وزارة التعليم تقرر إلغاء الوجبة المدرسية واستبدالها بالباتية

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قامت الاستاذة راندة حلاوة والتي تشغل منصب رئيس الإدارة المركزية التابع إلى التسرب التعليمى التابعة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالكشف عن القرارات الجديدة الخاصة بتفاصيل خطة التغذية المدرسية مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

ورد فى تصريحات السيدة راندة حلاوة الصحفية التي قد صرحت بها صباح اليوم الأحد، إنه بالنسبة إلى الوجبة المدرسية قد اتخذت الوزارة عدة قرارات جديدة خاصة بها من أجل تلافي المشاكل السابقة وتقديم وجبة مدرسية هذا العام تكون خالية من أى مشكلات أو سلبيات.

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كما أكدت حلاوة فى تصريحاتها على أن هناك عدد من الجهات الحكومية تعمل بشكل فعال فى الفترة الحالية علي الإنتهاء من عملية التنسيق المقررة لهذا الغرض من أجل أن يتم الإشراف على سلامة الوجبة المدرسية المقدمة للطلاب وعملية إنتاجها، ويشارك فيا كلاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتضامن والتموين والصحة بالإضافة إلى بعض الجهات الأخرى المسؤولة من أجل إتمام عملية المتابعة بشكل مستمر.

وقد أشارت ايضًا فى حوارها على أن وزارة التربية والتعليم قد اتخذت قرارها بشأن إلغاء الوجبة الجافة المدرسية والتي كانت تضم كلاً من الجبنة والعيش بسبب المشاكل التي ترتبت عليها وحالات التسمم التي وقعت بين الطلاب، كما أنه يتم إضافة بسكويت 50 جرام محسن، لفئة تلاميذ رياض الأطفال وتم رفع وزن هذا البسكوت إلى 80 جرام مع طلاب المرحلة الابتدائية وأن هذا قد تقرر استبداله في العام الدراسي الجديد بالوجبة الجافة حيث يتم تسليم الطلاب قطعه باتيه 50 جرام سادة بالإضافة إلى تسليمهم باتيه بالجبنة ومعهم فطيرة بالعجوة وقطعة حلاوة كما تقرر أن يتم الاستمرار بجميع المدارس الداخلية فى توزيع الوجبة المطهية، كما سيتم توزيع هذه الوجبات علي مرحلة رياض الأطفال ومدارس التعليم المجتمعى والمرحلة الابتدائية.

وسوف يكون هناك عقد موحد وكراسة شروط في هذه المناقصة وسوف يتم تقديمها إلى جميع الموردين على مستوى الجمهورية ومن المتوقع أن يشارك فيها حتي الآن حوالي 35 موردا من جميع المحافظات.