التعليم تعلن عن موعد ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة

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قام السيد خالد عبد الحكم، والذي يشغل منصب مدير الإدارة العامة للامتحانات ويعمل ايضًا فى منصب نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالتأكيد علي أنه سوف يتم الإعلان رسميًا عن نتيجة الثانوية العامة هذا العام المتعلقة بامتحانات الدور الثانى لجميع الطلاب بكافة المحافظات المصرية بعد الإنتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات واعتماد النتيجة علي أن يتم الكشف عنها للطلاب وأولياء الأمور يوم الأحد المقبل.

وأضاف مدير الإدارة العامة للامتحانات، السيد خالد عبد الحكم، فى تصريحات الصحفية التي أدلى بها اليوم أنه بالنسبة إلى الطلاب سوف يقومون بـ الإنتهاء من أداء باقي امتحاناتهم طبقًا للجدول الموضوع من قبل وزارة التربية والتعليم في مصر يوم الثلاثاء المقبل كما أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة رسميًا حيث يتمكن الطلاب من الحصول عليها عن طريق الاسم ورقم الجلوس يوم الأحد المقبل.

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وأوضح السيد خالد عبد الحكم والذي يعد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحاته الصادرة في مستهل اليوم إن الكنترولات الخاصة بامتحانات الدور الثاني من مرحلة الثانوية العامة سوف تنتهى أول بأول من كل الإجراءات المقررة عليهم والتي تضم أعمال التصحيح بالإضافة إلى رصد الدرجات، كما أكد علي أن هذه المواد الدراسية التي كانت مقررة علي الطلاب والطالبات والتي تم اختبارهم فيها طبقًا للجدول الموضوع تم الانتهاء من عملية تصحيحها بشكل نهائي وأنه طبقًا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة سوف يتم الإعلان عن النتيجة النهائية للطلاب سوف تكون جاهزة في نهاية الأسبوع الجارى.

جدير بالذكر أنه بالنسبة لطلاب الدور الأول قد شهدت الجامعات انخفاض كبير فى مجاميع هذا العام مقارنة بمجاميع العام الماضي، حيث شهد تنسيق الطلاب الناجحين في الدور الأول انخفاض بنسبة كبيرة في أغلب الجامعات، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه يوجد حاليًا مقاعد عديدة أمام طلاب الدور الثاني سواء في الكليات أو في المعاهد وفى إنتظار طلاب الدور الثاني من أجل أن يتم الإلتحاق بها والسير بالركب، ونتمني من خلال موقعنا أطيب الأمنيات لجميع الطلاب والطالبات في نتائجهم في الدور الثاني.