حماية المستهلك: منتج أبليكس لإنقاص الوزن غير صالح للاستخدام الآدمي

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أمر رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء “عاطف يعقوب”، بإحالة الشركة التي تصنع منتج “أبليكس”، إلى النيابة العامة، حتى تتخذ جميع الإجراءات القانونية، هذا بسبب عدم مصداقيتها والتلاعب على المواطنين، ووقوع الشركة المصنعة في فخ التلاعب والغش.

حيث أعلن اللواء “عاطف يعقوب”، أن جهاز حماية المستهلك استقبل العديد من الشكاوى من جانب المستهلكين لهذا المنتج، بسبب عدم إحداث أي فرق فى الوزن بعد استخدام المنتج، هذا بخلاف عدم تدين تفاصيل تخص تاريخ الصلاحية على عبوات المنتج، وعدم التزام المنتج للمواصفات، علاوة على عدم صلاحية المنتج للاستعمال الآدمي.

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كما أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بعد استقبال تلك الشكاوى، بدأ على الفور في إجراءات التحقق من هذا المنتج، وتم ارسال خطاباً إلى معهد القومي للتغذية حتى يتم تحديد إذا كانت هذا المنتج يحمل التراخيص لتداوله أو لا.

كانت المفاجأة عند معرفة الرد أن المنتج غير مسجل كمستحضر يستخدم لإنقاص الوزن، ولكنه مسجل كمستحضر غذائي يحتوي على بعض الألياف بطعم التفاح والمحلي الصناعي، وهذا الغرض لا يستعمل كأنه منتج يساعد على تقليل الوزن، لكن الشركة المصنعة تعتبر شركة غير معروفة بالنسبة للمعهد القومي للتغذية، حيث كان المنتج مسجل من جانب شركة موريكس فارما وليس من جانب شركة أبليكس .

كما طالب اللواء “عاطف يعقوب”، من كل وسائل الإعلام التى تعلن عن هذا المنتج عدم المساعدة في نشر مثل هذه الإعلانات الغير حقيقية عن مستحضرات تعمل على إصابة صحة وسلامة المستهلك بالضرر، كما أن هذه الإعلانات تستعمل طرق غير مقبولة لكي تغش المستهلك حيث من خلال الإعلان عن المنتج الخاص بها تلعب على المشاعر الإنسانية للمستهلك، ولم تقف الشرك المعلنة عند هذا الحد ولكن تلك الإعلانات الكاذبة عن للمنتجات تكون غير صادقة بل تدفع المواطنين إلى البعد عن استخدام العقاقير الطبية.

نادى رئيس جهاز، بضرورة التنسيق مع الجهاز من خلال تقديم البلاغات عن أي شكوى لديهم حتى نتمكن من اتخاذ كل الإجراءات القانونية المطلوبة تجاه هؤلاء المخالفين، كما عمل الجهاز على توفير استمارة مجانية في كل مكاتب البريد على مستوى المحافظات، حتى يسهل على المواطن إرسال شكواه من خلالها من غير أي مصاريف مادية.