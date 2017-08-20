بالصور.. سيارة ضابط الشرطة بعد إطلاق النيران عليها من قبل مجهولين

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ورد أنه فى صباح اليوم وأثناء خروج أحد الضباط لأداء واجبه الوطني والذهاب إلى عمله بواسطة أحد سيارات الشرطة قد تربص له بعض الأفراد والعناصر المجهولة وقاموا بإطلاق النيران عليه وعلى سيارته مما ترتب علي هذا إصابته وإصابة السائق الذي كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث.

بعد الإبلاغ تم نقل الضابط والسائق إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازمة وقد وجد في مقر الواقعة وتحديدًا في السيارات التي تم لإطلاق عليها وابل من الأعيرة النارية والتى قد أطلقها مجهولان كان يستقلان فور ترصدها بضابط الشرطة دراجة نارية حيث تم التصريح بأن هذه الدراجة كانت بدون لوحات معدنية وقام الأفراد الذين استغلوها بإطلاق الرصاص على سيارة ضابط الشرطة والذي يعمل في منصب مدير إدارة تأمين الطرق بدمياط.

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أنهت النيابة العامة خلال اليوم بالإضافة إلى رجال الأدلة الجنائية من اتخاذ الإجراءات اللازمة والمقررة في عملية المعاينة التي تم إجرائها في موقع الحادث والذي قد أسفرت نتائجها عن إصابة العقيد بهاء أبو الخير الذي يعمل حاليا كـ مدير إدارة تأمين الطرق بدمياط وايضًا تم إصابة المجند الذى كان يقود السيارة وقت الحادث.

من جهة أخرى قد خرجت بعد التصريحات مشيرة إلى أن الضابط والمجند هم بحاله جيدة الآن وذلك بعد أن تلقوا علاجهم اللازم وعمل الراحات العاجلة التي كانوا بحاجة إليها بالمستشفى العسكري بعد إطلاق النيران عليهم صباحًا بمساكن مبارك بدمياط الجديدة.

كما ورد أن العقيد بهاء أبو الخير قد واج وقت الواقعة الإرهابيين بشكل حازم بكل شجاعة حيث أنه قد تبادلت معهم إطلاق النيران واستخدم سلاحه الشخصي فى تبادل إطلاق النيران عليهم حتى فروا هاربين ويسعى رجال الشرطة إلى البحث عنهم وتفريغ الكاميرات المحيطة بالمنطقة من أجل أن يتمكنوا من تحديد هوية الجناة وضبطهم في أقرب وقت.