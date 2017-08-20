إرتفاع أسعار لحوم الأضاحي والجزارين كيلو اللحمة سوف يصل إلى 200 جنيه في العيد

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مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وفي وسط إقبال المواطنين في مصر علي شراء اللحوم لتناولها في وسط أجواء عيد الأضحى المبارك، وسط الفرحة والسرور ومع انتشار أجواء ذبح الأضحية بعد صلاة العيد وخلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى استعداد الجزارون لاستقبال عيد الأضحى وتجهيز المتاجر الخاصة بهم، وعلى صعيد آخر وتعتبر فرحة عيد الأضحى المبارك لم تكتمل بالنسبة إلى ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي وعدم قدرتهم علي شراء اللحوم حتي لو تم تقليل نسبة شراء اللحوم وفي وسط حالة الركود الخاصة بالبيع والشراء.

وفي حديث مع أحد الجزارين بمنطقة فيصل لرصد استعداد الجزارين لعيد الأضحى، ومتابعة أسعار لحوم الأضاحي بجميع أنواعها و أسعار لحوم الأضاحي خلال الفترة القادمة قبيل عيد الأضحى المبارك ، وقد أشار أحد الجزارين أن استعداده لاستقبال عيد الأضحى من قبله بثلاثين يوما علي الأقل لكي يتم الاستعداد جيدا لهذا الموسم وتجهيز العجول والخراف والجمال، وأكد علي ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة القادمة ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك ليصل كيلو اللحمة إلى 200 جنيه بسبب عدم تشديد الرقابة علي الجزارين وتجار اللحوم.

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ويذكر أن معظم المواطنين المعتادين علي الأضحية لا يقبلون بشراء الأضاحي بسبب ارتفاع أسعار اللحوم حيث وصل ثمن العجل هذا العام إلى 30 ألف جنيه وسعر الجمل وصل إلى 25 ألف جنيه ووصل سعر الخروف إلى 5000 جنيه وهناك العديد من الدعوات لمقاطعة اللحوم ولكن بعض المواطنين يقبلون علي شراء اللحوم.

الجدير بالذكر أن الخروف العام الماضي كان سعره 2500 جنيه وقد وصل هذا العام إلى ضعف ثمنه 5000 جنيه وكل الأضاحي تشب مياه وتأكل قبل أن يتم بيعها لكي يتم تعويض الخسارة وهذا لا يعتبر غش ولكن هذا طبيعي لأي منظومة تجارة اللحوم الفاشلة وأضاف أن سعر كيلو اللحم يتراوح بين 60 إلى 65 في لحوم عجول الأضاحي، وكيلو لحم الجمال في الأضاحي سعره 65 جنيهاً ولكن سعر الخروف في الأضاحي يصل إلى 70 جنيه وتخفيض أسعار اللحوم أمر مستبعد خلال الفترة القادمة إلا بمقاطعة اللحوم أو مراقبة الحكومة التجار والجزارين ومحاربة جشع التجار, وبالأخص في بيع اللحوم الضأن لأنها متوفر بمصر فسوف يصل سعرها إلى 30 جنيهاً بدلا 100 جنيه.