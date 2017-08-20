شركة شمال القاهرة للكهرباء تبدأ تنفيذ خدمات شحن العدادات بالتعاون مع “فورى”

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قال المهندس “ناجي عارف” رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن مميزات توقيع عقد التعاون مع شركة “فوري” تكمن في إتاحة الفرصة للمشتركين من شحن العداد من خلال أقرب خدمة عملاء يتبع لهذه الشركة دون الذهاب إلى مراكز الشحن التي تم تخصيصها في الأفرع التابعة لها.

وكانت شركة “فوري” قد وقعت عقداً مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء يوم الخميس الماضي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المشتركين لشحن العدادات الإلكترونية من أقرب فرع تابع لشركة فوري.

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وقال رئيس الشركة في تصريحات إعلامية إن الخدمة ستمكن المشتركين أينما وجدوا فى شحن العداد في كل الأيام، وأضاف: أن المشترك يستطيع فى حالة نفاد رصيده ان يذهب إلى أى فرع تابع لفوري لشحنه حتى أيام العطلات والإجازات.

وأوضح “عارف” أنه في حالة ذهاب المشترك إلى خدمة فوري لشحنه عداده، عليه أن يتوجه بالكارت الخاص بالعداد لكي يتم تنشيطه ومنها تحديد المبلغ للشحن، وتابع أن خدمات “فوري” تحصل على رسوم بسيطة فى مقابل هذه الخدمة التي تترواح من ٢ إلى ٣ جنيهات على كل مرة في الشحن، مؤكدا أن الخدمة سيتم تعميمها على المناطق التي تقع في النطاق الجغرافي للشركة.

وكانت شركة فوري قد قامت بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور للعمل على تحديث خدمة “جدد رخصتك في خطوة واحدة”، بالطريقة التي تمكن المواطنين من تجديد رخصة قيادة السيارة ودفع قيمة المخالفات وقيمة التأمين الإجباري والضريبة بشكل أسهل وأِسرع.

وبعد العمل على هذه الإجراءات سيتم توصيل الرخصة إلى منازل المواطنين وتعطى لهم يداً بيد ويتم ذلك وقت قياسي للغاية، جاء ذلك فى ظل سياسة شركة “فوري” للعمل على خدمة وراحة المواطنين مما يساعد فى تسهيل بعض الأمور الخاصة بالفواتير والخدمات الأخرى، حيث أن هذه الخدمة توفر الكثير من الوقت والجهد المبذول فى إنهاء مثل هذه الإجراءات .