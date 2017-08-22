تعرف على ماذا يفعل الحاج إذا شك في أداء بعض مناسك الحج

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أيام معدودة ويقوم حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج للعام الهجري 1438، ولذلك سنقوم بنشر كل ما يخص الحجاج ومناسك الحج، ونتناول من خلال مقالنا ماذا يفعل الحاج إذا قام بالشك في بعض مناسك الحج وتم التوضيح من كتاب وزارة الأوقاف “التيسير في الحج”.

ماذا يفعل الحاج إذا تعرض للشك فى قيامه بأحد مناسك الحج، حيث أن للمناسك قواعد فقهية تبنى عليه يجب الالتزام بها والتي تتمثل في.

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أولا: إذا قام الحاج بالشك في أحد المناسك بعد القيام بفريضة الحج ومناسكها كاملة، وإذا تم الشك في الفريضة أو في بعض من أفعالها، فإنه يتوجب طرحه، وفي هذه الحالة يصبح المكلف بالفريضة بئ الذمة من أدائه.

ثانيا: إذا تم الشك أثناء القيام بالعبادة أو كان متعلقا بأحد المناسك، فإنه يطرح الشك ويقوم باستكمال عدد أفعال العبادة بناء على الأقل، بمعنى أنه قام الحج بالشك فيما يخص الطواف بأنه يشك فيما إذا قام بالطواف أربعة أو خمسة يكون المتيقن في حقه أربعة ويقوم بتكملة العدد المتبقي، وإذا كان العدد المتيقن في ذهنه أربعة أو ثلاثة يتيقن بأنه ثلاثة ويكمل الطواف بعد هذا العدد.

ومن تطبيقات ذلك في الحج هو الشك في عدد مرات الطواف أو السعي، حيث يرى الفقهاء إذا تم الشك أثناء الطواف أو السعي في عدد الأشواط، فما على الحاج إلا أن يبني على العدد الأقل والذي يتيقن منه.

وجاء في المجموع: فلو قام الحاج بالشك في عدد الطواف حول الكعبة أو عدد الأشواط في السعي بين الصفا والمروة يلزم الأخذ بالعدد الأقل، وإذا ظن الأكثر تم إلزامه بالأقل المتيقن، فقد أمر النبي “صلى الله عليه وسلم ” في الحديث الشريف أنه يتم طرح الشك والبناء على اليقين، أي وأنه الأقل وفي حكم الصلاة الطواف والسعي.

أما إذا كان الشك بعد الانتهاء من مناسك الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة، أنه لا يتم الالتفات إلى هذا الشك، لأن الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يقوم بالتأثير على براءة ذمة الحاج أمام ربه منها.

اما الشك في الرمي إذا كان بعد الانتهاء من العبادة لا يتم الالتفات له أما إذا كان أثناء رمي الجمرات يتم أخذ اليقين في الأقل.