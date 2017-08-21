تعرف على شريحة مرتبك ومقدار الضريبة المفروضة عليه بعد تطبيق قانون الخصم الضريبي

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تزامنا مع إصدار القانون رقم 82 لسنة 2017 والمعروف باسم قانون الخصم الضريبي، قامت مصلحة الضرائب المصرية اليوم الأحد الموافق العشرون من شهر أغسطس الجاري بإصدار كتابا دوريا بمقتضاه يتم معرفة الكيفية الخاصة بـ حساب ضريبة المرتبات و الوفر الضريبي لكل موظف من موظفي الدولة، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على كيفية حساب الضريبة الخاصة بالمرتبات والتي تختلف تبعا لاختلاف كل مرتب على حدة.

وحتى يمكن معرفة ما سوف يحققه ذلك القانون الجديد بشأن الإعفاء الضريبي على المرتبات لابد من دراسة الشرائح المختلفة للدخل والكيفية الخاصة بحساب الوفر الضريبي لها وذلك على النحو التالي:

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أولا: الشريحة الأولى، بالنسبة للموظفين الذين يتقاضون راتب شهرى 2500 جنيه مصري أي بما يعادل ثلاثون ألف جنيه سنويا، الضريبة التي كان يتم احتسابها قبل صدور هذا القانون الجديد تبلغ 196 جنيه مصري شهريا، أما قيمة هذه الضريبة بعرف قيمة صدور هذا القانون الجديد فتصل إلى ثمانية وثلاثون جنيه شهريا.

ثانيا: الشريحة الثانية، بالنسبة للموظفين الذين يتقاضون راتب شهرى 4000 جنيه مصري أي بما يعادل 48000 جنيه سنويا، فقيمة الضريبة التي كان يتم احتسابها قبل صدور هذا القانون الجديد تبلغ 433 جنيه مصري شهريا، أما قيمة هذه الضريبة بعد صدور هذا القانون الجديد فتصل إلى 406 جنيه شهريا.

ثالثا: الشريحة الثالثة، بالنسبة للموظفين الذين يتقاضون راتب شهرى عشرة آلاف جنيه مصري أي بما يعادل 120 جنيه مصري سنويا، فقيمة الضريبة التي كان يتم احتسابها قبل صدور هذا القانون الجديد تبلغ 1633 جنيه مصري شهريا، أما قيمة هذه الضريبة بعد صدور هذا القانون الجديد فتصل إلى 1546 جنيه شهريا.

رابعا: الشريحة الرابعة، بالنسبة للموظفين الذين يتقاضون راتب شهرى خمسون ألف جنيه مصري أى بما يعادل 600 ألف جنيه مصري سنويا، بقيمة الضريبة التي كان يتم احتسابها قبل صدور هذا القانون الجديد تبلغ 10467 جنيه مصري شهريا، أما قيمة هذه الضريبة بعد صدور هذا القانون الجديد فتبلغ 10461 جنيه مصري شهريا، الجدير بالذكر، أن فلسفة هذا القانون الجديد تعتمد على إجراء تغييرات في توجه وإدارة السياسة المالية بالشكل الذي يضمن تجميع أكبر قدر من الفائض الاقتصادي.