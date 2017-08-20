البحوث الفلكية تستطلع غدا هلال ذي الحجة وتحدد موعد أول أيام عيد الأضحى

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ينتظر بشغف المسلمين في جميع انحاء العالم بقدوم عيد الأضحى المبارك، ومنذ بضع دقائق قامت هيئة البحوث الفلكية الإعلان عن موعد أول أيام عيد الأضحى وغرة شهر ذو الحجة بصورة رسمية، على أن يتم استطلاع الهيئة هلال شهر ذو الحجة غدا على سبيل التأكد والدقة.

أوضح معهد البحوث الفلكية أن أول أيام شهر ذو الحجة سوف يكون الأربعاء الموافق يوم 23 من شهر أغسطس الحالى، وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك، سوف يكون الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر عام 2017، وسوف تجرى دار الإفتاء غدا استطلاع هلال ذي الحجة غدا بالتعاون مع لجانها الشرعية والعلمية في على مستوى المحافظات.

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عقب اجراء الاستطلاع سوف تعلن دار الإفتاء المصرية عن مدى وضوح رؤية هلال ذي الحجة من عدم وضوحه، بعد غروب شمس يوم الاثنين، غدا الموافق يوم 21 من شهر أغسطس، ويوم 29 من شهر ذي القعدة الجاري.

أنه المقرر فلكياً أن يكون يوم وقفة عرفات لعام 2017 يوم الخميس الموافق 31 أغسطس الجاري، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة بالتقويم الهجري، ويوم وقفة عرفات هو يوم عظيم حيث يقف في هذا اليوم حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات حتى غروب الشمس لتأدية الركن الأهم من مناسك الحج وهو يوم الوقوف بعرفة.

حيث يقوم الحجاج بالتضرع إلى الله يتمنون مغفرة الذنوب ويأملون العتق من النيران، أما باقى المسلمين في كل بقاع العالم فيقومون بصيام هذا اليوم رغبتا منهم فى رضوان الله وحتى ينالون فضل ذلك اليوم الجليل، الذي قال عن فضله رسول الله “صل الله عليه وسلم”: “أنه خير يوم طلعت عليه الشمس”.

أكد الدكتور “ياسر عبد الهادي” الأستاذ بمركز أبحاث الشمس الذي يتبع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن موعد عيد الأضحى المبارك فى جمهورية مصر العربية، سوف يوافق الجمعة الأولى من شهر سبتمبر على أن يكون الخميس الموافق يوم 31 أغسطس 2017، هو يوم الوقوف بعرفات مشيرا إلى أن هلال ذي الحجة سوف يكون الاثنين الموافق يوم 21 أغسطس، ويرحل مساء الثلاثاء الموافق يوم 22/ 8/ 2017، وأن فلكياً غرة شهر ذي الحجة الأربعاء الموافق يوم 23 أغسطس عام 2017.