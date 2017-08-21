تعرف على طرق غش الأضاحي وكيفية تفادى ذلك

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أوشك سائر المسلمين في شتى بقاع الأرض على استقبال عيد الأضحى المبارك الذي ما هو إلا أسبوعين على الأكثر ويبدأ رسميا، ومع اقتراب موعد قدومه وإقبال الكثير من الأشخاص على شراء الأضحية التي تعد من اهم السمات والمظاهر الخاصة بهذا العيد، وفي ظل خراب الذمم وضعف النفوس وعدم وجود ضمائر لدى الكثيرين، فإن بعض تجار المواشي يقومون ببعض الحيل لجعل الضحية تبدو بوزن أكثر من الوزن الطبيعي لها وتبدو وكأنها أصغر سنا.

طرق غش الأضحية، أكد أحد الدكاترة البيطريين على وجود بعض الجزارين والتجار الذين يقومون ببعض الحيل المحرمة والغير مشروعة بهدف جعل الأضحية التي يقوم المواطنين بشرائها تبدو أكثر وزنا وأقل سنا، حيث يقومون قبل قدوم الموعد الخاص باستلام الزبون للأضحية بمنع الشراب والطعام عنها لمدة أربعة وعشرين ساعة أي يوما كاملا، ثم يقومون بوضع طعاما لها يحتوى على كمية كبيرة من الملح، كما يجعلونها تقوم بشرب كميات كبيرة جدا من الماء وهذا بدوره يؤدي إلى إكسابها المزيد من الوزن لتبدو بوزن أكثر من الوزن الطبيعي لها، والذي ما يلبث أن تفقده بعد بضع ساعات.

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ولتفادي هذه الحيلة الغير مشروعة التي يقوم بها بعض التجار والجزارين، ينصح الدكتور باستلام الأضحية بعد الميعاد المخصص لاستلام بحوالي عشرة ساعات، حتى تكون قد تخلصت من المياه الموجودة بأجسامها وبالتالي تكون في وزنها الطبيعي، وأشار أيضا أن الجزارين يقوموا بالتلاعب في سن الأضحية من خلال كسر أسنانها حتى لا يمكن الوقوف على السن الحقيقي الخاص بها، وفى هذا الصدد نصح المواطنين بضرورة استلام الأضحية والتأكد من أن أسنانها سليمة ولا يوجد بها أي كسور، على أن يكون لديه قي منتصف فكه السفلي سنتان أسطوانتان وبجانبهما سنتان أصغر يحملان شكل مثلثي.

الجدير بالذكر، أن هيئة البحوث الفلكية قامت بالإعلان عن موعد عيد الأضحى المبارك والذي من المقرر أن يكون في الأول من شهر سبتمبر القادم للعام الميلادي 2017، على أن تكون وقفة عرفات في اليوم الواحد والثلاثين من شهر أغسطس الجاري، حيث تبدأ أولى أيام شهر ذي الحجة يوم 23 أغسطس.