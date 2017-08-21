الملابس الجاهزة: 15% ارتفاع بمبيعات الملابس الجاهزة خلال الاوكازيون الصيفي

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أكد رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية خلال تصريحات صحفية له اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس الجاري، أن إقبال المواطنين على شراء الملابس الجاهزة خلال الأوكازيون الصيفي كان متوسط، حيث أشار إلى أن المبيعات المحققة جاءت بنسب متوسطة ولم تصل إلى درجة عالية من الانتعاش.

وأضاف أنه خلال الأيام الستة الماضية منذ إعلان بدء الأوكازيون الصيفي، تم تحقيق ارتفاعا في المبيعات بنسبة تراوحت ما بين 10 إلى 15%، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ومع اقتراب الموعد الخاص بقدوم عيد الأضحى المبارك من المتوقع أن ترتفع السلع المباعة نظرا لتزايد الإقبال على شراء الملابس الجاهزة باعتبارها أحد أهم السمات والمظاهر الاحتفالية الخاصة بالعيد، ونظرا لأن المستهلك المصري عادة ما يتحرك في اللحظات الأخيرة وقبل حلول المواسم والأعياد بفترة زمنية قصيرة.

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الجدير بالذكر، أن أسعار الملابس الجاهزة شهدت ارتفاعا كبيرا على مدار الفترة الماضية، الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين إلى عدم الشراء لعدم توافر الإمكانيات المالية والمادية لديهم، مما أدى إلى وجود حالة من الكساد والركود في المحال المختلفة وسط عدم إقبال المواطنين شراء هذه الملابس، في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية كانت السبب وراء إفساد فرحة الكثير من المواطنين لعدم قدرتهم على شراء ملابس جديدة لأبنائهم كما هو المعتاد كل عيد، ولكن مع إعلان هذا الأوكازيون الصيفي بدأت حركة البيع والشراء تعود بصورة تدريجية شيئا فشيئا.

ويرجع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الملابس الجاهزة إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وصعوبة الاستيراد، كما أن الملابس المحلية الصنع تحتاج هي الأخرى إلى أقمشة وخيوط يتم استيرادها من الخارج، هذا فضلا عن ارتفاع سعر الكهرباء، الأمر الذي شكل صعوبة على بعض المصانع المختلفة ودفع بها إلى تقليل عدد ساعات العمل، في كافة هذه الأمور أثرت بالسلب على الأسعار وأدت إلى ارتفاعها بشكل غير مسبوق، والمواطن هو الوحيد المتضرر في النهاية من هذا الارتفاع الذي لم يقتصر فحسب على هذه الملابس بل تضمن كافة السلع والمنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين تزداد الأعباء عليهم.