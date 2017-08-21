أخبار الطقس اليوم الاثنين 21/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية عن أخر أخبار الطقس اليوم المتوقعة على أغلب محافظات جمهورية مصر العربية أنه يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود خلال اليوم الإثنين على السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة، ويغلب الطقس حار رطب على محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة حتى تمتد علي محافظات شمال الصعيد كما توقعت الأرصاد أن ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد فى ساعات النهار وتنكسر الموجة ويصبح الطقس لطيف مع دخول ساعات الليل.

كما ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية فى ساعات الصباح الباكر على شمال البلاد وتمتد السحب حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على عدد من السواحل الشمالية ومناطق أقصى الجنوب وقد جاء فى بيان هيئة الأرصاد أن هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة خلال اليوم الإثنين على عدد من السواحل الشمالية وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أن أغلبها سوف يكون شمالية غربية معتدلة كما يتوقع الأرصاد أن تنشط حركة الرياح على محافظات جنوب البلاد وخليج السويس ومناطق جنوب سيناء بالإضافة إلى محافظة البحر الأحمر مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدي إلى اضطرابها.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط أعلن خبراء هيئة الأرصاد أنه سوف تكون حركة الموج خفيفة إلى معتدلة كما توقعوا ارتفاع حركة الموج خلال اليوم فيه ما بين متر إلى متر ونصف المتر، وعن حركة الرياح توقع الخبراء أن تكون سطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر يتوقع الخبراء ان تكون معتدلة إلى مضطربة كما توقعوا وارتفاع الموج فيه خلال اليوم ما بين مترين إلى المترين ونصف المتر وعن حركة الرياح توقعت الأرصاد أن تكون سطحية شمالية غربية.

وقد خرج فى بيان هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات مصر:

القاهرة 26 36

بورسعيد 26 30

دمياط 26 30

الإسكندرية 23 32

مطروح 23 31

بلطيم 25 31

الإسماعيلية 25 36

نخل 23 34

شرم الشيخ 30 38

المنيا 26 38

الفيوم 26 38

رفح 22 31

طابا 24 35

العريش 23 32

مرسى علم 28 37

الغردقة 29 38

الطور 27 40

السويس 26 37

وسط الدلتا 26 36

أسيوط 26 38

كاترين 20 33

سيوة 25 37

سوهاج 27 39

الأقصر 29 41

شلاتين 29 38

حلايب 30 36

رأس سدر 28 37

أبوسمبل 28 41

قنا 27 40

نويبع 27 36

أسوان 29 4

الوادى الجديد 26 40

السلوم 22 29.