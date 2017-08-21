وزير التموين يؤكد علي أنه من الصعب دعم محدودي الدخل نقديا

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قام الدكتور علي المصيلحي والذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتأكيد على إنه من الصعب في الفترة الحالية أن يتم تقديم الدعم النقدي للمواطنين بجميع المحافظات وتحديدًا الأفراد محدودي الدخل وذلك بدلًا من الدعم العيني، وقد أرجح السيد الوزير السبب وراء هذا هو الظروف الاقتصادية المعتادة والصعبة التي تمر بها البلاد في هذه الفترة والتي ترتب عليها أزمة مالية لا يمكن تقديم مثل هذا الدعم لهم.

وأضاف السيد الوزير في خلال حواره والذي تم إذاعته علي شاشة برنامج “آخر النهار” وذلك جاء مع الإعلامي الشهير خيري رمضان على القناة الفضائية “النهار”، أنه بالنسبة للوزارة لن تقرر في الوقت الراهن أن تلغي أية بطاقة تموين تابعة لمستحقيها من المواطنين وأنه بالنسبة إلى عملية تحديث البيانات لبطاقات التموين الذكية كان ضروريًا من أجل أن تتمكن الوزارة بشكل دائم من إيصال الدعم لمستحقيه.

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ونفى الدكتور علي المصيلحي ما خرج علي الساحة فى الآونة الأخيرة من أنباء تخص إلغاء دعم بطاقة التموين لبعض الفئات حيث تم تداول بعض الأخبار علي بعض المواقع عن وجود بعض القرارات الصادرة بشأن إلغاء بطاقة التموين الذكية لبعض المواطنين الذين قد ثبت أن إجمالي الدخل الخاص بهم أو يحصلون على راتب مقداره 1500 جنيه.

من جهة أخرى أشار السيد الوزير فى حواره إلى أن عملية إصدار البطاقات الجديدة للمواطنين مازالت متوقفة في الفترة الحالية وذلك سوف يكون باستثناء المرأة المعيلة بالإضافة إلى وجود أصحاب معاش الضمان الاجتماعي ومعهم ايضًا جاء في التصريحات أصحاب معاش “كرامة وتكافل”، كما تم الإشارة إلى كل من يقل معاشه حاليًا عن مبلغ 1200 جنيه أو عن الأفراد الذين يقل دخلهم عن 1500 جنيه مصري شهريًا بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة المقررين علي بطاقات التموين.

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية فى سياق حديثه على أنه قد تم إصدار بطاقات تموينية ذكية لهؤلاء الفئات بوجه خاص وذلك من أجل استحقاقه للدعم كما أنهم من أكثر الفئات التي تسعى الحكومة إلى تقديم الدعم لهم بشكل عاجل.