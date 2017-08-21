لجنة إدارة أموال الإخوان تقرر التحفظ على 19 شركة جديدة تابعة لجماعة الإخوان

Advertisements

أصدرت لجنة التحفظ على أموال الإخوان قرارا رسميا اليوم الاثنين الموافق الواحد والعشرون من شهر أغسطس الجاري يقتضى بالتحفظ على ممتلكات تسعة عشر شركة جديدة مملوكة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتي كان قد تم التحفظ عليها من قبل، وقد جاء هذا القرار الذي أصدرته اللجنة اليوم برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أنه سوف يتم التحفظ على كافة الأموال والحسابات وكذلك الأرصدة الخاصة بأعضاء هذه الجماعة سواء كانت هذه الأرصدة بالعملة المصرية أو العملة الأجنبية، فضلا عن الودائع الخاصة بهذه الشركات التي شملها قرار التحفظ بما في ذلك كافة أنواع الأسهم والسندات المالية الخاصة بهذه الشركات.

كما تقرر التحفظ أيضا على كافة الأراضي التابعة لها سواء كانت هذه الأراضي مخصصة للبناء أو أراضي زراعية، وكذلك تم التحفظ على جميع العقارات والمنقولات التي ترجع الملكية الخاصة بها لأصحاب هذه الشركات أو ذويهم سواء كانت هذه الأشياء تعود ملكيتها لمالكي هذه الشركات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

Advertisements

وفيما يتعلق بأسماء التسعة عشر شركة التابعة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتي تم التحفظ عليها بكافة الفروع التابعة لها في محافظات جمهورية مصر المختلفة بقرار من لجنة إدارة أموال الإخوان، ويأتي في مقدمة هذه الشركات شركة راديو شاك وشركة موبايل شوب، وشركة دلتا آر اس للتجارة، فضلا عن شركتي دلتا للاتصالات وشركة بوابة القاهرة للنشر والتوزيع ، هذا إلى جانب كلا من شركتي كمبيوتر شوب وموقع مصر العربية وغيرها من الشركات الأخرى التابعة لأعضاء هذه الجماعة.

وقد أعلنت لجنة التحفظ وإدارة أموال المسلمين عن استعدادها للقيام بمخاطبة البنك المركزي المصري بهدف حصر كافة الممتلكات الخاصة بهذه الشركات والتحفظ على الأموال التابعة لها، ولا تزال عمليات الحصر لممتلكات جماعة الإخوان المسلمين مستمرة، هذه الجماعة التي تم تصنيفها على أنها جماعة إرهابية بعد ثبوت تورطها في العديد من الأحداث الإرهابية والإجرامية وأحداث القتل والعنف والتخريب ومحاولة نشر الفوضى وعدم الاستقرار وزعزعة الأمن في الدولة، وكل ذلك بهدف إسقاط النظام المصري الحالي والعودة مجددا لحكم الدولة المصرية بعد الإطاحة بهم.