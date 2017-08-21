تفاصيل لقاء رئيس الوزراء برؤساء الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام

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التقى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم الاثنين الموافق الواحد والعشرون من شهر أغسطس الجاري بعدد من رؤساء الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام والذي يأتي في مقدمتهم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام وذلك بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وشخصيات أخرى، وقد تم التطرق إلى عدد من النقاط الهامة والتي سنتعرف عليها في المقالة التالية.

خلال اللقاء أكد رئيس الوزراء على الدور الحيوي والهام الذي يلعبه الإعلام بجميع مؤسساته المختلفة في دعم جهود الدولة لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة في جميع القطاعات المختلفة، فضلا عن دوره الهام في توعية كافة أبناء الشعب المصري واطلاعهم على الحقيقة والصورة الكاملة للأحداث التي تشهدها الدولة المصرية في الفترة الحالية، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الذي يلعبه الإعلام القومي في القضايا الوطنية المختلفة.

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وأشار إلى الحرص الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتعميق الممارسات الديمقراطية و احترامها لحرية الصحافة والإعلام، لافتا إلى الجهود المبذولة لوضع مواثيق الشرف الإعلامي بالشكل الذي يسهم في النهاية في وضع أسس وقواعد أساسية تحكم النشر في كافة القضايا المختلفة، وخلال اللقاء المنعقد اليوم تم استعراض الخطة الخاصة بتطوير المؤسسات الصحفية والإعلامية من الناحية المالية والإدارية والتي تتم في الفترة الحالية والوقت الراهن، حيث تم الانتهاء من البرامج الزمنية واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بها تمهيدا لبدء العمل بها.

وفى النهاية وعد رئيس الوزراء بتكرار عقد مثل هذه اللقاءات الدورية لاستعراض المشكلات والمقترحات والتواصل الفوري لإيجاد حلولا جذرية لها، مؤكدا على الحرص الكبير الذي توليه الحكومة لمساندة ودعم المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية المختلفة.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر خلال تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أنه خلال هذا اللقاء تم استعراض خطط الإصلاح المالي والإداري التي تتم حاليا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتي تم الانتهاء من البرامج الخاصة بها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن رئيس الوزراء أبدى إعجابه بهذه البرامج وأثنى عليها وطالب بضرورة الانتهاء منها وإنجازها منها في التوقيتات المحددة.