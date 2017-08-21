سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن الكسوف الكلى للشمس الذي تشهده الولايات المتحدة

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يترقب الجميع ظاهرة الكسوف الكلى للشمس، ذلك الحدث الأعظم بالعام الميلادي الحالي 2017 والمنتظر حدوثه خلال اللحظات القليلة القادمة والذي سيكون ملحوظا في سماء الولايات المتحدة الأمريكية فقط، حيث يتعثر رؤية هذا الحدث الهام في باقي الدول العربية الأخرى، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على كافة المعلومات والتفاصيل حول هذه الظاهرة في مجموعة من الأسئلة والأجوبة وذلك على النحو التالي:

ما هو الكسوف الكلي للشمس ؟ ومتى يحدث ؟

إن ظاهرة كسوف الشمس الكلى تعد من أحد الظواهر الفلكية والتي تحدث عندما يكون الشمس والقمر والأرض على خط واحد، وهذه الظاهرة تحدث غالبا كل ثمانية عشر شهرا تقريبا.

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ماذا سيحدث خلال الكسوف الكلي للشمس ؟

سيقوم القمر بالعبور مباشرة بين الأرض والشمس، وهذا يعد من الأحداث النادرة نسبيا لأن مدار القمر حول الأرض يكون مائل مقارنة بمدار الأرض حول الشمس، وعندما يحدث أن تنتظم تلك الأجسام الثلاثة معا في خط واحد، ففي هذه الحالة فإن القمر يغطى قرص الشمس، وكافة المناطق التي سوف تقع ضمن ظل القمر سوف تشهد كسوفا كليا.

ما المناطق التي ستشاهد الكسوف الكلى للشمس ؟

ستكون هذه الظاهرة مرئية بسماء الولايات المتحدة الأمريكية فقط ويتعثر رؤيتها بسماء الوطن العربي.

ما آخر مرة شهدت الولايات المتحدة مثل هذا الكسوف؟

تعد هذه المرة الأولى التي تشهد الدولة ظاهرة الكسوف الكلى للشمس الذي سيقطع البلاد من غربها لشرقها منذ تسعة وتسعون عاما.

متى سيدأ الكسوف الكلى للشمس وماذا سوف يترتب عليه؟

من المنتظر أن يبدأ الكسوف الكلي للشمس فى تمام الساعة 5.15 دقيقة مساء اليوم بتوقيت غرينتش، على أن ينتهى في تمام الساعة 6.47 على ساحل ولاية كارولينا الجنوبية، وفيما يتعلق بالنتائج المترتبة على هذه الظاهرة فسوف يلاحظ أن الطيور سوف تتوقف عن تغريدها لاعتقادها بقدوم الليل وأيضا سوف تبدأ الأزهار بإغلاق أوراقها ويعود النحل إلى مسكنه، وقد يشعر الناس بانخفاض طفيف في درجة الحرارة.

ما المحظورات للراصدين خلال متابعة الكسوف ؟

يستوجب لكافة الراصدين لهذه الظاهرة ضرورة ارتداء وسائل حماية للعين مثل النظارات الخاصة بكسوف الشمس، هذه النظارات التي تمنع أكثر من 99.99% من ضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، كما أن هذه النظارات تجعل قرص الشمس يبدو وكأنه كقرص برتقالي أو أبيض في السماء.