القابضة للنقل: دخول 300 أوتوبيس جديد الخدمة بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى

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أعلن رئيس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري اللواء محمد يوسف خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين الموافق الواحد والعشرين من أغسطس الجاري، عن دخول ثلاثمائة أوتوبيس جديد الخدمة بهدف دعم نقل الركاب التابعة لشركات النقل الثلاثة وهي شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة وكذلك شركة الدلتا فضلا عن شركة الصعيد للنقل والسياحة وذلك طبقا لمخطط الخطة الاستثمارية التي تتبعها الشركة القابضة خلال العام المالي الجاري 2017/2018.

وقد أكد أن الأتوبيسات الجديدة التي تم دخولها الخدمة تعد من أحدث الطرازات بواقع مائة أوتوبيس لكل شركة نقل ركاب من الشركات الثلاثة السالف ذكرها، لافتا إلى دخول الدفعة الأولى من هذه أتوبيسات بما يعادل ستة وثلاثون أوتوبيس ماركة فولفو بواقع واحد وعشرون أوتوبيس لكل شركة من الشركات الثلاثة وذلك بتكلفة استثمارية تصل القيمة الإجمالية لها حوالى مائة وخمسون مليون جنيه مصري بواقع 2 مليون ومائة ألف جنيه مصري للأوتوبيس الواحد.

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وأشار أن دخول هذه الأتوبيسات الجديدة يأتي بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك الذي ما هو إلا أياما قليلة ويبدأ رسميا، حيث من المنتظر أن يأتي في الأول من شهر سبتمبر القادم وفقا لما أعلنت هيئة البحوث الفلكية في بيان رسمي لها، وتأتى هذه الخطوة الهامة بهدف نقل أكبر عدد من الجمهور للحد من ضغط الركاب خلال إجازة العيد.

وأعلن عن الحرص الكبير الذي توليه الشركة القابضة لتوفير جميع سبل الراحة والأمان للركاب، لافتا على انه قد تم إصدار تعليمات للشركات الثلاثة بتشغيل مواعيد إضافية على مدار اليوم قبل بدء موعد اجازة العيد بهدف مواجهة الضغط الكبير على السيارات والناجم عن توجه قطاع كبير من الركاب للسفر إلى المحافظات المختلفة، هذا مع ضرورة توفير سيارات احتياطية لمواجهة أي أمرا طارئا قد يحدث، مشيرا في الوقت ذاته على أن الشركة تقوم سوف تقوم باستقبال أي شكاوى خلال إجازات العيد لمواجهة أى أعطال أو مشكلات من شأنها أن تحدث وتؤدى لعرقلة سير العمل وذلك من خلال غرفة عمليات خاصة بالشركة القابضة والتي تعمل لهذا الغرض على مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا.