المتحدث العسكري يعلن عن تفاصيل أحدث عملية جوية تمت على الحدود الغربية

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قام العقيد تامر الرفاعي، والذي يشغل منصب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة بالنشر على صفحته الشخصية “فيس بوك” مؤخرًا تفاصيل أحدث هجمات القوات الجوية المصرية، حيث ورد أنه قد أعلن أن هناك عدة تشكيلات قد خرجت من داخل القوات الجوية من أجل استطلاع المنطقة الحدودية الغربية وقد تمت عملية على مدار الـ48 ساعة الماضية وقد قامت باكتشاف عدة أهداف معادية وعلي الفور قامت باتخاذ اللازم تجاه هذه التشكيلات وقامت بإتباع اللازم معها حيث تعاملت القوات بكل حزم مع الأهداف المعادية.

ورد فى تصريحات العقيد تامر الرفاعي أنه قد نجحت القوات الجوية مؤخرًا في رصد عدد من السيارات حيث أكد علي أنه قد تم تدمير حوالي 9 سيارات دفع رباعي وقد حوت هذه السيارات كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى المواد الأخرى المهربة والتي تتبع للقوات الجوية، من جهة أخرى ورد أن القوات الجوية قد قامت بالتعاون مع عناصر حرس الحدود المصرية فى تلك الفترة علي أن يتم تمشيط المنطقة الحدودية الغربية من أجل أن يتمكنوا من ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية فى كل المنطقة بوجه عام والقبض عليهم ومحاسبتهم علي ما ورد من هجمات فى مناسبات وأوقات مختلفة.

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وفي سياق أخر وتوقيت متزامن ورد أنه قد تم التعاون بين القوات الجوية مع قوات إنفاذ القانون والتي تتبع نطاق الجيش الثاني الميداني وقد تم وضع خطة محكمة قامت من خلالها القوات الجوية بتوجيه ضربة جديدة للعناصر الخارجة عن القانون حيث استهدفت القوات في خطتها بؤرة إرهابية شديدة الخطورة وقد أكد المتحدث الرسمي أن هذه البؤرة يتم استخدامها كقاعدة تابعة للعناصر من أجل انطلاق العناصر التكفيرية منها كما يتم استخدام جزء منها من أجل تخزين الأسلحة والعبوات الناسفة وقد أسفرت هذه الحملة العسكرية عن تدمير هذه البؤرة الإرهابية بشكل كامل كما جاء أن هذه البؤرة كانت تقع بالقرب من الشريط الحدودي الموجود فى منطقة رفح التابعة إلى شمال سيناء.