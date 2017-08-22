نقابة العاملين بالغزل والنسيج تنجح فى إنهاء إعتصام العمال تمهيداً لتنفيذ مطالبهم

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قالت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج أن عمال شركة “غزل المحلة” انتهوا من اعتصامهم بعد إجراء عدة مفاوضات مع النقابة، وعادوا مرة أخرى للعمل وحركة الإنتاج في الشركة، لكن أحد قادة الإضراب صرح إنه تم تعليق الإجراءات الاحتجاجية وليس إنهائها .

وياتى قرار إنهاء الاعتصام بعد أن تلقى العمال وعودا بحصولهم على علاوة غلاء المعيشة المقررة من رئيس البلاد، والعلاوة السنوية والزيادة الدورية في رواتبهم، بقيمة إجمالية 27%، وذلك بعد نهاية عيد الأضحى الشهر القادم .

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وأضاف المصدر العمالي الذي رفض ذكر أسمه أن الاحتجاجات قد تعود مرة اخرى إذا لم يحصل العمال على مستحقاتهم.

وشهدت شركة “غزل المحلة” تنظيم المئات من العمال لمسيرة إحتجاجية داخل ساحات المصنع، استمرارا للإضراب عن العمل الذي شارك فيه بضعة آلاف منذ أكثر من أسبوعين للمطالبة بصرف علاوة سنوية.

وأوقف عمال الشركة العمل بصورة نهائية في الشركة إلى أن يتم تحقيق مطالبهم، ورفضوا وساطة عدد من نواب البرلمان و قدامى النقابيين بالشركة لاستئناف حركة العمل، ثم التفاوض فيما يخص مطالبهم وزيادة الأجور.

وهدد العمال بالخروج للاحتجاج في شوارع مدينة المحلة ضد ما وصفوه بتجاهل مطالبهم، وهو ما استدعى لانتشار قوات الأمن بشكل مكثف في شوارع المدينة، وذلك بحسب ما قاله عدد من عمال ومصادر أمنية .

ويسعى العمال لبدء عمل لجنة الترقيات والبدء فى صرف علاوة غلاء المعيشة المقررة من رئيس البلاد والعلاوة السنوية والزيادة الدورية، بقيمة إجمالية 27%، بالإضافة إلى إقالة مسؤولين في الشركة يتهمونهم بالفساد.

وصرح عمال مشاركون في الإضراب أن “إضرابهم سلمي ولا يهدف إلى إثارة الشغب كما يراه البعض في وسائل الإعلام”.

وأكدوا على أن مطالب الحصول على العلاوة مشروعة كما حدث للزملاء في باقي شركات القابضة للغزل والنسيج، والعاملين فى القطاع الحكومي.

وسعى نواب برلمانيون لتطبيق قانون التظاهر على العمال باعتبار أنهم تسببوا للشركة فى خسائر خلال الأسبوعين الماضيين وصلت الى نصف مليار جنيه مصري، وهو ما وصفه العمال بسوء إدارة للمشكلة باعتبار أن الاستجابة لمطالبهم كان سيعود على الشركة أقل من هذا المبلغ.

وقالت مصادر أمنية أن وجود قوات الأمن المركزي في محيط شركة غزل المحلة جاء تحسباً لأي طوارئ او محاولات لخروج العمال خارج أسوار الشركة ونقل الإضراب إلى الخارج.

ولم تكن هذه هى المرة الاولى التى يقوم عمال غزل المحلة بالإضراب فيها على مدار تاريخ نضال هذه المدينة الصناعية المصرية التى تعرف بحركتها العمالية منذ سنوات طويلة .