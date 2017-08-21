الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين فى “معركة بهدال” في المنيا

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ورد أنه قد وقعت معركة حامية الوطيس بين عدد من أهالي محافظة المنيا حيث ترتب عليها سقوط عدد من القتلى والجرحى وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان فى إطار أحدث تصريحاتها بخصوص هذا الشأن مساء اليوم، أنه قد سقط فى هذا الحادث اثنان من الأخوة بالإضافة إلى إصابة حوالي 17 آخرين حتى الآن إثر المشاجرة العنيفة التي وقعت بين الأهالي بقرية بهدال والتي تتبع محافظة المنيا مساء اليوم الإثنين.

ورد فى تصريحات الدكتور خالد مجاهد، والذي يشغل منصب المتحدث الرسمي التابع إلى وزارة الصحة والسكان، أنه قد ترتب علي الحادث سقوط عدد من الضحايا وأن قد تم نقل حالات الوفاة بالإضافة إلى المصابين من قبل سيارات الإسعاف فور وقوع الواقعة إلى مستشفى المنيا العام بالإضافة إلى مستشفى المنيا للتأمين الصحي.

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جدير بالذكر أن وزارة الصحة قد قامت بعد ورود البلاغ الرسمي التابع إلى هذه الحادث بدفع حوالي 10 سيارات من سيارات الإسعاف المجهزة بشكل كامل إلى مقر الواقعة.

وأشار المتحدث الرسمي فى تصريحاته التابعة إلى وزارة الصحة والسكان إلى أن الإصابات التي خلفتها هذه الواقعة تراوحت ما بين كسور متفرقة بالجسم بالإضافة إلى بسحجات وخدوش أخرى، كما جاء فيها بعض شظايا الخرطوش والتي قد وقعت فى مناطق متفرقة بالجسم، وقد جاء فى تصريحات وزارة الصحة والسكان أن هناك جروح قطعية قد وردت لدي بعض المصابين كما وجد أن هناك طلق ناري حي بالساق.

أكدت الصحة فى بيانها على أن جميع المصابين من هذه الواقعة يتلقون العلاج بالإضافة إلى الرعاية الطبية اللازمة لهم بالمستشفيات الآن كما أكدت الصحة أنه متوفر لديها أكياس الدم فى حالة لو احتاجها المصابين، كما أنه تم التأكد من وجود الأدوية اللازمة بالإضافة إلى جميع المستلزمات الطبية المرغوب فيها لهم ويتم حاليًا بذل الجهد من أجل رعاية المصابين والتأكد من سلامة صحتهم واستقرارها بعد تلقي العلاج اللازم.