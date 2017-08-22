أخبار الطقس اليوم الثلاثاء 21/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات مصر

Advertisements

جاء فى البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن آخر أخبار الطقس المتوقعة، أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم الثلاثاء علي أغلب الأنحاء طقس مائل للحرارة وخاصة علي كلاً من السواحل الشمالية كما يتوقع أن يصبح الطقس حار رطب على محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحرى وتمتد حالة الإرتفاع في درجات الحرارة حتى شمال الصعيد ثم تزاد ارتفاعات درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة علي المناطق الجنوبية في ساعات النهار وتبدأ موجة الحرارة في الإنكسار ويصبح الطقس لطيف ليلا.

ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية التي من المتوقع ظهورها في ساعات الصباح الباكر وذلك على شمال البلاد وتستمر حتى شمال الصعيد، كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة وذلك على أغلب السواحل الشمالية وعلى كلاً من أقصى الجنوب كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أنه بالنسبة إلى حركة الرياح فإنه يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط الرياح خلال اليوم على كلاً من جنوب سيناء والبحر الأحمر ومناطق جنوب البلاد بالإضافة إلى خليج السويس مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدي إلى اضطرابها.

Advertisements

وعن حالة البحر المتوسط فإن خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون أن تكون حركة الموج خفيفة إلى معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج خلال اليوم به من حوالي متر إلى متر ونصف وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنها سوف تكون سطحية كما يتوقع أن تكون شمالية غربية، أما فيما يخص حالة البحر الأحمر ورد أنها سوف تكون معتدلة إلى مضطربة وأنه سوف ترتفع حركة الموج به خلال اليوم من مترين إلى مترين ونصف وعن حركة الرياح جاء أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

القاهرة 26 36

بورسعيد 26 31

دمياط 26 3

السويس 25 37

العريش 23 33

الإسكندرية 23 31

نخل 23 34

طابا 24 35

مطروح 23 30

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 24 36

الغردقة 30 39

شرم الشيخ 30 39

المنيا 23 3

الفيوم 25 36

رفح 22 32

سيوة 24 37

رأس سدر 26 36

أبوسمبل 29 41

وسط الدلتا 25 36

الطور 27 35

مرسى علم 28 37

كاترين 20 33

أسيوط 25 37

قنا 27 40

نويبع 29 36

أسوان 27 42

شلاتين 28 38

سوهاج 27 38

الأقصر 27 41

حلايب 30 36

الوادى الجديد 25 39

السلوم 21 30.