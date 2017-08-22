تطبيق “مبرور” تطلقه المملكة لتقديم المساعدة للحجاج أثناء تأدية المناسك

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أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم عن إطلاقها للتطبيق الإلكتروني ” مبرور”، وكان الهدف من هذا التطبيق الإلكتروني تقديم المساعدة اللازمة التي يحتاج إليها حجاج بيت الله الحرام، و التي من الممكن أن تتعلق بالطرق الصحيحة التي يتم من خلالها أداء مناسك الحج، هذا بجانب العديد من البرامج الإلكترونية الأخرى التي أعلنت عنها المملكة والتي من الممكن تحميلها و الاستفادة منها.

ووفقا للتصريحات التي قام بها الدكتور “عبدالرحمن السند”، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد أعلن أن السعودية قد قامت بإطلاق مجموعة من التطبيقات الإلكترونية مثل تطبيق مبرور بجانب عدد من التطبيقات الأخرى التي جاءت لتقديم المساعدة للحجاج خلال أداء مناسك الحج.

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كما أضاف خلال التصريحات التي قام بها أن هذا التطبيق يقدم من قبل الهيئة لأول مرة هذا العام، هذا بجانب أن الهيئة من المقرر أن تقوم خلال الفترة القادمة بتوزيع عدد من المطويات والمنتجات الإعلامية التي ستتَجاوز أعدادها ال10 ملايين والتي ستقوم بتوجيه وتوعية المسلمين والمسلمات ممن اتجهوا هذا العام لأداء مناسك الحج.

حيث تسعى الهيئة هذا العام لتقديم العديد من الخدمات التي يحتاجها الحجاج وأيضا الإرشادات والتوعية اللازمة التي من الممكن أن يحتاجوا لها من خلال ما أقامته الهيئة من منظومة الخدمات والأعمال القيمة التي يشارك فيها مجموعة من الجهات الحكومية بجانب الهيئة.

هذا بجانب أن الهيئة تقوم كذلك خلال الفترة الحالية بالسعي لتوفير العناصر البشرية لتقديم المساعدة للحجاج والتي تشمل جميع الكوادر البشرية التي بها جميع القدرات والإمكانيات، هذا لتقديم المساعدة للحجاج من أجل إتمام مناسكهم على أكمل وجه، هذا وقامت الهيئة من قبل بإطلاق الحافلات المتنقلة وكذلك المنصات الإلكترونية والمبادرات اللازمة لمساعدة الحجاج كما وتم الإعلان عن ذلك في وقت سابق قبل إطلاقها.

يأتي هذا في ظل استعداد الهيئة وكذلك الحكومة المصرية لتقديم المساعدات اللازمة والتي يحتاج إليها الحجاج من أجل إتمام مناسك الحج الخاصة بهم بطريقة صحيحة وبدون الإضطرار إلى مواجهة المشكلات والعقبات التي يتعرض إليها الحجاج في ظل عدم توفر المعلومات الكافية عن رحلة الحج التي يقوموا بها.