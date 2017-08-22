وزارة السياحة تحذر الحجاج من حمل أكثر من 10 آلاف دولار معهم تجنبا للمسائلة

Advertisements

نبه رئيس بعثة الحج السياحي”محمد شعلان” علي جميع الشركات المنفذة لرحلات الحج هذا العام بالتنبيه على جميع الحجاج بأن يلتزموا بتعليمات البنك المركزي المصري والتي تنص علي أنه الحد الأقصى المسموح به في المبالغ التي تكون مع الحاج للسفر بها إلى المملكة العربية السعودية هو 10 آلاف دولار أمريكي حتى لا يتعرض الحاج للمساءلة القانونية في المطار، ونبه أن هذا تعليمات مشددة من المركزي المصري ويجب على الحجاج اتباع التعليمات

وقد كان محمد شعلان رئيس بعثة الحج السياحي هذا العام صرح أن عدد حجاج السياحة الوافدين إلى المملكة العربية السعودية وصل إلى 13 ألف و275 حاج، لتأدية مناسك فريضة الحج هذا العام 1438 هجريا من إجمالي عدد الحجاج 36 ألف حاج في بعثة الحج السياحي، وذكر أن عدد الحجاج في مكة المكرمة بلغ 12 ألف حاج وبلغ عدد حجاج السياحة بالمدينة المنورة في الموسم الأول 237 حاج حتى الآن وأشار محمد شعلان أن شركات السياحة التي تتولى تنفيذ رحلات الحج سوف تقوم بتكثيف وضغط رحلاتها لسفر ضيوف الرحمن وسوف تستمر في العمل حتى يوم 4 ذي الحجة.

Advertisements

وبالنسبة إلى أعداد الحجاج الوافدين إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية عن طريق رحلات الطيران قد تخطي 6698 حاج، وعدد حجاج السياحة الوافدين عن طريق الرحلات البرية بلغ 6240 حاج، وأخر موعد سفر أعضاء بعثة الحج السياحي هو الخميس القادم.

الجدير بالذكر أكد رئيس البعثة الطبية المصرية للحج الدكتور”أحمد الأنصاري” أن الحالة الصحية لجميع الحجاج مستقرة ولم يتم رصد أي حالات فيروسية أو وبائية أو عدائية حتى الآن وأشار إلى أن البعثة الطبية تعمل علي قدم وساق وعلى مدار الساعة لرصد أي فيروس أو أي حالة مرضية وسط الحجاج علي مدار اليوم لتقديم الخدمة المتميزة لضيوف الرحمن، وقد صرح رئيس البعثة الطبية المصرية أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف إي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصرين حتي، وأكد علي استمرار فريق البعثة الوقائي بقيامه بالمرور علي العيادات والمستشفيات حتي يتم رصد أي حالة معدية، مع استمرار البعثة بعقد ندوات لرفع الوعي الصحي عند الحجاج وأشار إلى أن العيادات تعمل علي مدار 24 ساعة.