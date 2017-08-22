القوات المسلحة تعلن عن سعر اللحوم البلدي فى منافذها بعيد الأضحي

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ورد أن المحاسب هشام كامل سعد الله، والذي يشغل منصب مدير مديرية التموين التابعة إلى محافظة الجيزة، قد قام بالإعلان عن تنسيق وزارة التموين والتجارة المصرية مع الشركة القابضة فى الفترة الأخيرة من أجل زيادة الكميات المعروضة بالأسواق من كلاً من السلع والمنتجات الغذائية في الفترة الحالية لأجل أن يتم تغطية الزيادة الجديدة فى الطلب المتوقعة بالأسواق في 61 مركزا لشركة الأهرام بمناسبة عيد الأاضحي المبارك.

وأضاف السيد كامل في تصريحاته الصحفية أنه من المقرر أن يتم كذلك طرح كميات كبيرة من اللحوم الحمراء داخل الأسواق وفي منافذ القوات المسلحة فى الفترة الحالية وخاصة من اللحوم الحمراء البلدية فى كافة منافذ القوات المسلحة المنتشرة فى أنحاء البلاد وذلك خلال فترة عيد الأضحى المبارك، كما تقرر أن يتم طرح كلاً من اللحوم المجمدة منها ايضًا بكميات وفيرة ايضًا داخل المنافذ الخاصة للقوات بجميع المناطق.

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أضاف مدير مديرية التموين التابعة إلى محافظة الجيزة، فى حواره أنه بالنسبة إلى أسعار اللحوم داخل مجمعات القوات المسلحة سوف يتم توفيره بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار السوق المعتادة حيث تحديد سعر كيلوغرام من اللحوم البرازيلي فى تلك الفترة بنحو 60 جنيها، كما تقرر أن يتم تحديد سعر الكيلوغرام من الدجاج بسعر 31 جنيها داخل المجمعات.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة تعمل علي توفير السلع الغذائية بشكل دائم داخل منافذها من أجل توفير احتياجات المواطنين في كل مكان كما أنها تسعى إلى تخفيف العبء عن المواطنين ويوجد داخل منافذها العديد من الأنواع والأصناف المتنوعة من الأطعمة الأساسية والضرورية من أجل سد حاجة المواطنين، كما تمتاز القوات أن مجمعات تحتوي علي المواد الغذائية بأسعار مخفضة فى حالة مقارنتها بأسعار السوق المحلية والمتاجر المنتشرة بالمحافظات، وتسعى القوات المسلحة من خلال نشر منافذها بأغلب المحافظات أن تحارب السوق السوداء وجشع التجار والأسعار المرتفعة بشكل صارخ دون حاجة ملحة لذلك.