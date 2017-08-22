“الأوقاف” تتعاون مع “التموين” لتوزيع 150 طن من لحوم صكوك الأضاحي

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صرح وزير الأوقاف محمد مختار أن وزارة الأوقاف تستعد لتوقيع بروتوكول في مجال التعاون فيما بينها وبين وزارة التموين والتجارة الداخلية في اليوم وتحديدا في وقت الظهر في إطار استعداد الاوقاف لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذبح الأضاحي وتوزيعها على المناطق الفقيرة في القرى والمناطق المختلفة.

وأعلن الدكتور محمد مختار خلال لقائه مع مديري المديريات التابعة لوزارة الأوقاف الذي عقد اليوم على استعدادات الوزارة على استقبال عيد الأضحى المبارك ليتم توزيع ما يقارب من مائة وخمسين طن لحم بتكلفة تصل إلى ثلاثة عشر مليون ومائتان ألف ليتم توزيع كل هذه اللحوم على القرى المحتاجة والمناطق الأكثر فقرا في جمهورية مصر العربية، ليتم التوزيع من خلال تعاون وزارة الأوقاف مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

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وأشار الدكتور محمد مختار أن لحوم الأضاحي يتم استيرادها من خارج مصر وهي حية، ليتم تجهيزها عن طريق الذبح وتشفية الأضاحي ويتم تعبئتها وتجهيزها للتوزيع ليتم ذلك من خلال إشراف وزارة الأوقاف ليتم توزيعها على الأسر المستحقة لها خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور محمد مختار أن عملية ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك في الوقت الشرعي الذي يتم فيه الذبح خلال الأيام الثلاثة الأولى من فترة عيد الأضحى المبارك، كما أشار محمد مختار أن مشروع صكوك الذبح لا يوجد عليها أي مصروفات إدارية.

كما أوضح الدكتور محمد مختار أنه تم التعاون وتفويض وزارة الأوقاف لمديري المديريات التابعة للوزارة بالتعاون مع المحافظين ليتم توزيع جلود الأضاحي ليتم صرف في الأعمال الخيرية على المحتاجين والفقراء في فترة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الدكتور محمد مختار أن تفويض مديري المديريات التابعة لوزارة الأوقاف في التصرف في جلود أضاحي العيد يأتي في إطار سعى الوزارة لقطع أي طريق تسلكه الجماعات الإرهابية حيث تستغل المبالغ العائدة من جلود الأضاحي في الأعمال التخريبية الإرهابية.

وأضاف الدكتور محمد مختار أن العائد من جلود أضاحي العيد يدخل في أعمال صيانة المساجد والأعمال الخيرية المختلفة، وفي حالة ترك محافظ الإقليم الذي يتم فيه ذبح الأضحية لتوزيعها على الفقراء للجلود يتم إرسال البيانات إلى وزارة الأوقاف.