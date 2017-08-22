الإمارات تدعم قطاع نخيل التمر بمصر بـ 8 ملايين درهم إماراتي

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أعلن سفير الإمارات لدى جمهورية مصر العربية خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرون من أغسطس الجاري عن الاستعداد لتنظيم المهرجان الثالث للتمور بمدينة سيوة بمحافظة مطروح وذلك خلال الفترة الزمنية من اليوم الثامن وحتى اليوم العاشر من نوفمبر القادم للعام الميلادي 2017، ويقام هذا المهرجان تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى وبإشراف من وزارة التجارة والصناعة، وذلك بالاشتراك مع مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، ويعد هذا المهرجان استكمالا لسلسلة النجاحات التي حققها من قبل في المرة الأولى والثانية.

جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن مجموعة من المشروعات التنموية التي تهدف في المقام الأول إلى تطوير قطاع نخيل التمر وذلك بقيمة 8 ملايين درهم إماراتي والتي من المقرر البدء في تنفيذها في عددا من محافظات جمهورية مصر العربية، وقد استضافته وزارة التجارة والصناعة أمس الاثنين الموافق 21 أغسطس 2017 وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة ووزير الزراعة وأمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار وعددا من الشخصيات الأخري.

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وقد توجه سفير الدولة بالقاهرة بخالص الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لما يقدمه من دعم لمصر وتأسيس عددا من المخازن المبردة للتمور بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، فضلا عن القيام باستقدام مجموعة من الخبراء والمتخصصين لتقديم الدعم الفني والاستشارات الفنية ونقل التكنولوجيا، كما أشار إلى أن سفارة الدولة الإماراتية بالقاهرة تسعى لتقديم كافة التسهيلات الممكنة والدعم المطلوب في إطار نجاح هذا التعاون بين مصر والإمارات.

من جانبه أكد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، أن هذا الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات سوف يتضمن مجموعة من الخطوات الهامة والتي يأتي في مقدمتها استقدام مجموعة من الخبراء الدوليين لتقدم الدعم الفني والاستشارات الفنية اللازمة ونقل التكنولوجيا لصالح مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية.

كما أكد على أهمية هذه الخطوة السامية التي تقوم بها دولة الإمارات متمثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي للنهوض بقطاع نخيل التمر من الناحية الزراعية والصناعية والتجارية وتأهيلها للمنافسة في الأسواق الدولية مما يؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين كلا من الدولتين والمصداقية العالية التي حققتها الجائزة على كلا من المستوى الوطني والإقليمي والدولي.