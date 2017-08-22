“مدبولي” يرفض تخصيص وحدات وأراضى المنصورة الجديدة لأهالي”الدقهلية”

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تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي عدد من الوحدات السكنية التي تم تنفيذها من خلال الإسكان الاجتماعي في مدينة جمصة بالتزامن مع افتتاح محطة مياه الصرف الصحي التي تم تنفيذها في ميت غمر.

في إطار زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لجمصة سلم محافظ الدقهلية أحمد الشعراوي عدد من العقود الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي لتوزيعها على مستحقيها في مدينة جمصة.

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صرح الدكتور مصطفى مدبولي قائلا: “في الدقهلية تم الانتهاء من تنفيذ خمسة آلاف وستمائة واثني عشر وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي، على أن يتم الفترة الحالية تنفيذ سبعة آلاف وثمانمائة وستة وثلاثين وحدة سكنية أخرى في المناطق التالية بمدينة جمصة، وغرب 15 مايو خلف جامعة الدلتا بجمصة، وأجا، والمطرية، وبلقاس, ونبروه، بني عبيد، وفي المنزلة”.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “أنه تم إنجاز مشروعات في 3 سنوات، كانت لتنجز في 10 سنوات، على الرغم من ذلك اعتذر إلى حاجزي الوحدات السكنية الاجتماعية في جمصة، حيث تم تأخير تسليمها بسبب المرافق العامة في المدينة، على أن يتم حل هذه المشكلة في القريب العاجل، وبدأنا بالفعل في التسليم وسيتم تسليم الجميع بالتبعية”.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي في رده على طلبات بعض من نواب البرلمان في شأن تخصيص وحدات وأراضي التي يتم طرحها في مدينة المنصورة الجديدة على أهالي محافظة الدقهلية فقط قال الدكتور مصطفى مدبولي: ” عند إقامة مدينة جديدة تكون الأولوية لأبناء المحافظة التي تقع فيها المدينة الجديدة، كما هو الحال في مدينة المنصورة الجديدة ستكون الأولوية لأبناء الدقهلية والمحافظات الواقعة في نطاقها، ولكن إذا تم تنفيذ طلب النواب فهذا معناه حرمان مواطني محافظة الدقهلية من الحصول على وحدات سكنية في 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، وهذا لن يحدث”.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن رفضه تخصيص أراضي مدينة المنصورة الجديدة للمواطنين مصرحاً: “نحن لسنا تجار اراضى، ولكن الهدف من طرحها هو تحقيق التنمية وبناء وحدات سكنية يتم تسليمها للمواطنين لن يحدث ما حدث في مدينة جمصة وغيرها حيث حصل المواطنين على الأراضي وسقعوها لن يسمح بمثل هذا مرة أخرى”.