جامعة القاهرة تحيل ياسين لاشين للمرة الثالثة للتحقيق بتهمة سب عميدة الإعلام

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أصدر رئيس جامعة القاهرة، الدكتور “محمد عثمان الخشت”، قرار بإحالة أستاذ كلية الإعلام بالجامعة، الدكتور “ياسين لاشين”، إلى التحقيق وهذا للمرة الثالثة، بسبب سبه وقذفه الدكتورة “جيهان يسرى”، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

حيث صرح رئيس جامعة القاهرة، الدكتور “محمد عثمان الخشت”، فى بيان خاص له، إن القاعدة الأساسية للعمل بالجامعة تؤكد التزام الأساتذة بالأصول والقواعد الجامعية، وتمتعهم بالأخلاق السامي والسمعة الحسنة، ومن ثم معاملة الأساتذة للطلاب كأبناء لهم، كما أشار الدكتور “محمد عثمان الخشت”، إلى أن مثل تلك الحالات تعد حالة استثنائية فى مجملها، ولا تؤثر على سير القاعدة العامة فى شىء.

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قد أحالت جامعة القاهرة الدكتور “ياسين لاشين”، أستاذ كلية الإعلام بالجامعة، إلى التحقيق والنيابة العامة، لاتهامه بحادث التحرش بإحدى الطالبات ومخالفة الآداب العامة والسلوك القويم للأستاذ الجامعى.

أحالت جامعة القاهرة أستاذ كلية الإعلام بالجامعة، مرتين قبل ذلك كانت المرة الأولى، بتهمة الرشوة والابتزاز لطلاب الجامعة، فى أبريل السابق، أما المرة الثانية كانت مع بداية شهر أغسطس الحالى، من خلال تسجيلات صوتية بصوت الدكتور”ياسين لاشين”، توحي بحالة إعتداء جنسي قي انها كانت بحق إحدى طالبات الجامعة.

يتم حاليا التحقيق فى الاتهامات المنسوبة إلى الدكتور “ياسين لاشين”، أستاذ كلية الإعلام بالجامعة، من قبل المجلس التأديبي، وحتى الآن لم يصدر اى قرار بخصوص هذه التهم المنسوبة إليه.

إن القيم والمبادىء والاخلاق لا تتجزأ وأولى الأشخاص حرصا عليها، والتمسك بها هو المعلم على مستوى كل مراحل التعليم، الأستاذ الجامعى هو الأسوة والقدوة الحسنة، ولابد أنل يتحلى بها ويزرعها فى أنفس طلاب الجامعة الذين هم فى منزلة أبنائه، أن التربية الحسنة والعلم هما وجهان لعملة واحدة.

لكننا وسط هذه الموجة العارمة من انعدام الأخلاق لا نستطيع تجاهل الجانب المشرق، وان هناك أساتذة جامعيين ومعلمين غاية فى الأخلاق الكريمة وانهم بحق نعم القدوة ونعم الأسوة، وإن كل ما يحدث هو حالة استثنائية ليس إلا، ولا نأخذها على أنها قاعدة عامة على الإطلاق، وعلينا التصدي والوقوف فى وجه هذا المثل السيء.