الأوقاف تجيب على سؤال هل تسقط فريضة الجمعة بأداء صلاة العيد

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مع اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك تكثر تساؤلات المواطنين حول الكثير من الأمور الخاصة بالعيد من حيث الأضحية وصلاة العيد وغيرها من الأمور الهامة الأخرى، كأمر بديهي أن تكون وزارة الأوقاف هي الجهة الوحيدة الموثوق بها و المنوطة بالإجابة على مثل هذه التساؤلات، واليوم يتساءل الكثيرين عن حكم إذا اجتمع يوم العيد مع يوم الجمعة هل تسقط صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع صلاة العيد في يوم واحد، وردا على هذا التساؤل نستعرض سويا آراء الفقهاء وعلماء الدين في هذا الصدد.

رأى المذاهب الفقهية الأربعة، ذهب الحنفية والمالكية إلى أن صلاة العيد لا تغنى عن صلاة الجمعة، ومن قام بصلاة العيد لا يجب أن يترك فريضة الجمعة، فيما ذهب الحنابلة إلى أن من صلى صلاة العيد ليس عليه صلاة الجمعة، وفي المقابل ذهب الشافعية إلى الرأي ذاته الخاص الحنفية والمالكية وذلك بالنسبة لسكان المدن، وإلى ما ذهب إليه الحنابلة بالنسبة لسكان القرى، نظرا لبعد القرى عن المساجد ومشقة الوصول إليها، وهو أن من قام بأداء صلاة العيد في يوم الجمعة فيسعه أن يقوم بصلاة الجمعة في وقتها وله أن يصلي الظهر بدلا من الجمعة، وبمعنى أدق وأوضح فإذا كان هناك مشقة بالنسبة لأداء صلاة الجمعة فهنا يجوز الاكتفاء بأداء صلاة العيد، ولكن إذا كان في استطاعة الشخص القيام بأداء الصلاتين فهذا سيكون أفضل له.

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وفيما يتعلق موقف وزارة الأوقاف، فقد قامت بإصدار بيان رسمى لها تجيب من خلاله على هذا التساؤل الهام، حيث أكدت أنه بالنسبة للمصلين فالأفضل لمن تيسير عليه إقامة الصلاتين وحضور الجماعتين أن يفعل ذلك للحصول على مزيد من الأجر والثواب العظيم من عند الله سبحانه وتعالى، أما من وجد مشقة عليه أداء ذلك فهنا يجوز له الاكتفاء بأحد الصلاتين عن الأخري، على نحو ما رخص النبي الكريم صلى الله في إمكانية أداء إحدى الصلوات دون الأخرى، فلا حرج عليه بأن يأخذ بهذه الرخصة التي أباحها النبي الكريم سواء إذا حضر صلاة العيد وأدى صلاة الجمعة ظهرا أو اكتفى بحضور الجمعة دون صلاة العيد، ومن الأفضل والأولى أداء الشعيرتين وحضور الجماعتين للحصول على الأجر والثواب العظيم.