القوات الجوية تنفذ ضربتين جويتين فى اتجاه الحدود الغربية والشرقية لاستهداف البؤر الإرهابية

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قام سلاح الطيران المصرى بتنفيذ عمليتين جويتين خلال الـ48 ساعة الماضية، وركزت القوات علي استهداف عدد من العناصر الإجرامية على الحدود الغربية للدولة، واستهدفت ايضا احد البؤر الإرهابية في منطقة رفح قرب الحدود الشرقية للدولة.

وقال بيان المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد “تامر الرفاعي”، أن العمليتين جاءتا في إطار “استمرار جهود القوات المسلحة واسلحتها الرئيسية في تأمين حدود مصر على كل الاتجاهات الاستراتيجية وبناءاً على معلومات استخباراتية مؤكدة تشير إلى تجمع عدد من العناصر الإرهابية والاستعداد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية عبر الاتجاه الاستراتيجي الغربي” .

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وتابع البيان: “في ظل توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة قامت عدة تشكيلات من القوات الجوية باستطلاع المنطقة الحدودية على مدار اليومين الماضيين، مما كشف عن وجود الأهداف المعادية وتم تتبعها والتعامل معها، واستطاعت القوات ان تتمكن من رصد وتدمير 9 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، وتقوم القوات خلال المرحلة الحالية بالتعاون مع عناصر حرس الحدود بتمشيط المنطقة الحدودية وملاحقة وضبط العناصر الإرهابية” .

وأضاف البيان: “انه فى توقيت متزامن وبالاتفاق مع قوات إنفاذ القانون بنطاق الجيش الثاني الميداني، نفذت القوات الجوية ضربة جديدة استهدفت أحد البؤر الإجرامية شديدة الخطورة والتي تستخدم كقاعدة لانطلاق العناصر الإرهابية وتخزين الأسلحة والعبوات المتفجرة والتي نتج عنها تدميرها بشكل كامل بالقرب من الشريط الحدودي بمنطقة رفح في شمال سيناء ” .

وتحاول الدولة التصدى بكل الطرق للجماعات المتطرفة التي تحاول تنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية عن طريق التسلل عبر الحدود فى مختلف الجهات، وتقوم القوات المسلحة وقوات الشرطة بالتعاون للتصدي لهذه الهجمات وتجفيف منابعها من البداية .

وكانت قد قامت إحدى الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش بالتسلل عبر الحدود الغربية للبلاد، ومهاجمة إحدى الحافلات القادمة من بنى سويف والتى كانت تقل أقباط فى طريقهم لإحدى الأديرة بمحافظة المنيا مما اسفر عن وقوع عدد من الضحايا فى مايو الماضى .