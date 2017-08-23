براءة رجل الأعمال المعروف حسين سالم واولاده خالد وماجدة

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قررت محكمة جنايات القاهرة الموجودة في التجمع الخامس، فى الدائرة 19، براءه فى الدعوى الجنائية لرجل الأعمال المعروف حسين سالم بالإضافة إلى أولاده خالد وماجدة، فى اتهامهم بجريمة غسيل الأموال وهي آخر القضايا المتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم وعقدت الجلسة برئاسة المستشار “محمد عامر جادو”وعضوية المستشارين “علاء عبد الخالق عفيفى ” “أيمن “محمد سلامة”و.وقضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، ببراءة رجل الأعمال حسين سالم بالإضافة إلى وولديه خالد حسين سالم وماجده حسين سالم فى قضية “غسيل الأموال”وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو.

قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من الدكتور “محمود كبيش” محامي رجل الأعمال المعروف” حسين سالم”فى الحكم الصادر ضده غيبا أكتوبر 2011 عقوبته بالسجن 7 سنوات له ولأبنائه خالد حسين سالم وماجدة حسين سالم بغرامة مالية قدرها 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار، لاتهامهم بالتربح وغسل الأموال من صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

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وكانت النيابة أحالت رجل الأعمال “حسين سالم “وأبنائه خالد وماجدة، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أكدت التحقيقات بان المتهم تلقى أموالا على حسابات بنك الأهلي والبنك العربى الأفريقى، كما أثبتت تحويلات مصرفية داخل وخارج مصر في حساباته بدولة إسبانيا وأمريكا وبعض الدول الأخرى.

وكان قد علق من قبل الدكتور “محمود كبيش” محامي رجل الأعمال حسين سالم، لإنهاء إجراءات التحفظ على أموال حسين سالم، قائلًا فى حواره “للأسف الشديد ليس لدي إجابة” كما ورد أنه فى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على فضائية “روتانا مصرية” مساء الإثنين، أنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني بشأن إنهاء مثل هذه الإجراءات والتحفظ على أموال موكله رجل الأعمال حسين سالم ومعه نجليه.

مؤكد أن موكله رجل الأعمال حسين سالم ونجليه قد تنازل عن 75% من ثروته سواء كانت عقارات، او أموال وتحويلها للحسابات الخاصة ببلاده مشيرا إلى أن القصور اللى تنازل عنها رجل الأعمال حسين سالم للدولة سعرها ارتفع جدا خاصة بعد تغير الأوضاع الاقتصادية فى مصر وتحرير سعر الصرف واليوم الثلاثاء عقدت الجلسة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، فى الدائرة 19 برئاسة المستشار “محمد عامر جادو” قضت المحكمة ببراءة رجل الأعمال حسين سالم وولديه خالد حسين سالم وماجده حسين سالم فى قضية “غسيل الأموال”.